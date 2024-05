Picchia la moglie, ma nega: 59enne incastrato da audio del figlio

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Monsummano Terme con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo che la moglie è stata trovata svenuta sotto un tavolo di cucina. L'uomo ha inizialmente raccontato ai carabinieri che la donna era caduta da una sedia, ma la moglie ha testimoniato di essere stata colpita alla testa dal marito. Inoltre, un audio registrato dal figlio adolescente della coppia ha confermato la versione della madre. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari in una casa diversa da quella della famiglia. La donna ha riportato lesioni per cui le è stata data una prognosi di sette giorni, mentre il figlio ha rivelato di essere stato anche lui malmenato dal padre.