Silvia Terrazzi, campionessa di canottaggio, premiata in Comune a Pisa

È stata accolta stamani a Palazzo Gambacorti l’atleta pisana di canottaggio Silvia Terrazzi, per ricevere il riconoscimento da parte del Comune di Pisa per i risultati sportivi ottenuti negli ultimi mesi. L’atleta si è infatti classificata terza agli Europei assoluti sull’otto femminile e un mese fa ha vinto, sempre sull’otto, la prima tappa di Coppa del mondo a Varese. Tra un mese a Lucerna, sempre in Coppa del mondo, si giocherà la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Silvia Terrazzi è atleta della Canottieri Arno di Pisa. A premiare Silvia, che stamani era accompagnata dal presidente della Canottieri Arno Davide Ghelardi e dall’allenatore Nicola Iannucci, l’assessore allo Sport del Comune di Pisa, che si è complimentata per gli importanti risultati sportivi raggiunti, auspicando che l’atleta possa entrare a far parte della squadra per il Galeone femminile delle Repubbliche Marinare.