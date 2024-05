Vent'anni per Le vie dei Medici, evento alla Rinascita di Empoli

Nel 2024 le Celebrazioni del 450°Anniversario della morte di Cosimo I de' Medici coincidono con i 20 anni di attività del Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air.

Per ricordare gli esordi del Progetto, il 3 maggio alle ore 11 presso la Libreria Rinascita di Empoli si terrà "Un emozionante viaggio sulle orme di Cosimo I de' Medici" con la partecipazione di docenti e studenti dell'Istituto SS.Annunziata. L'Evento è inserito nella Settimana del Patrimonio Culturale di Italia Nostra 2024.

Si tratta di una tappa importante che evidenzia la primogenitura del Progetto, in significativo anticipo sullo stesso Sito UNESCO Ville e Giardini Medicei 2013.

Il Progetto, finalizzato alla scoperta e valorizzazione di Itinerari medicei, è stato infatti avviato presso l'Istituto SS. Annunziata di Empoli nell'anno scolastico 2004-2005.

Coinvolgendo nel tempo molte scuole toscane e anche molti Comuni e Associazioni, il Progetto ha delineato oltre 10 itinerari medicei tematici e geografici creando una Rete di fatto estesa sull'intera Toscana, in una prospettiva di sviluppo nazionale e internazionale.

A conferma della qualità e vitalità del Progetto, la pubblicazione (a cura di) Patrizia Vezzosi "La Canzone di Isabella" Ed. Innocenti 2023 ha vinto il Premio Letterario Internazionale "Firenze Capitale d'Europa" Sez.B "Il mondo Disney, una forma d'arte" (Premiazione a Firenze Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento 9/12/2023). La figlia prediletta di Cosimo I de' Medici e Eleonora di Toledo, è diventata un originale fumetto/manga (copyright) dalla straordinaria forza comunicativa capace di avvicinare i giovani al patrimonio culturale, ed in particolare ai documenti tangibili della magnificenza medicea. Isabella, quale testimonial, viaggerà su Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air dalla Toscana in Italia, in Europa e ovunque ci siano tracce della Famiglia Medici.

Fonte: Le vie dei Medici