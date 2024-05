Villa dei nobili Davanzati in vendita a Firenze: un paradiso da 1.500 mq

Si deve alla nobile famiglia fiorentina dei Davanzati la realizzazione di questa magnifica villa sulle colline di Firenze, un’oasi di pace immersa nel verde tra cipressi, vigneti e uliveti, da cui si gode una vista unica sulla città dominata dalla Cupola del Brunelleschi (https://www.lionard.com/it/villa-del-xiv-secolo-sulle-esclusive-colline-di-firenze.html).

I Davanzati, potenti banchieri, mercanti e mecenati, che avevano concentrati i loro possessi nel centro della città di Firenze dove oggi sorge il museo a loro intitolato, costruirono nel Trecento questa e altre residenze di campagna a nord est della città, in un luogo di grande bellezza dove andare in villeggiatura. La villa, oggi in vendita con Lionard Luxury Real Estate rimase nelle loro proprietà fino al 1610, anno in cui Giovanni di Bartolomeo di Piero con testamento la lasciava ai Gesuiti. Vale ben 12 milioni di euro

La fama dei Davanzati è arrivata fino ai giorni nostri grazie ad uno dei musei più affascinanti di Firenze, Palazzo Davanzati, esempio unico e straordinario di una casa torre medievale nel momento di passaggio a palazzo rinascimentale. I Davanzati vi vissero per circa due secoli, a partire dal 1578, durante i quali posero sull’imponente facciata il loro stemma che da allora ha dato il nome al palazzo trasformato nel Novecento in museo.

La villa è appartenuta anche alla famiglia Braggiotti, musicisti, cantanti d’opera, artisti, che trasformarono questa residenza in un luogo unico a Firenze per l'arte e la cultura. Durante gli anni Venti del Novecento ospitarono importanti esponenti del movimento futurista e personalità come il grande collezionista e scrittore Sir Harold Acton, trasformando la villa in un salotto culturale e successivamente in una scuola di musica.

Un imponente viale conduce alla villa, circondata da un parco di 5.000 mq che garantisce una totale privacy. L’edificio si sviluppa su 4 livelli per un totale di 1.500 mq di interni. Il piano terra, di 700 mq, è suddiviso in saloni di rappresentanza magnificamente decorati e aree di soggiorno all’esterno tra cui il romantico loggiato ricoperto da edera. A questo livello troviamo anche uno splendido salone delle feste o dei concerti di 130 mq, con loggiato superiore, decorato con stucchi e soffitto a volte, illuminato da un grande lucernario in stile Liberty.

Le altre ampie sale, con dipinti antichi e arazzi, presentano soffitti a cassettoni con imponenti camini scolpiti in pietra e marmo. Il piano terra include anche una lavanderia e stanze per il personale.

Al primo piano di 610 mq, si trovano altre sale, tra cui una arredata con una splendida libreria antica, e numerose camere matrimoniali. Il secondo piano, servito da un ascensore che collega tutti i livelli, è da ristrutturare ed offre la possibilità di creare fino a 12 camere da letto con bagni en-suite.

Nella torre della villa si trovano un delizioso salottino e una terrazza a livello rooftop che offre una vista mozzafiato sulla città di Firenze. Infine, il livello seminterrato, di 330 mq, ospita una cantina con volte in mattoni e un pozzo al centro, con ingresso separato e ampi magazzini.

Il parco circostante offre una rigogliosa vegetazione di alberi ad alto fusto, tra cui cipressi, palme e pini, e curatissimi giardini dove si scoprono una fontana e un antico pozzo. Una grande loggia con colonnato perimetrale, ricoperta di edera, è l’elemento architettonico che caratterizza la villa conferendole un aspetto fiabesco.