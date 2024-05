A Castelfiorentino il 6 maggio iniziativa delle Donne Democratiche con Livia Turco

Dalle ore 21.15 al Circolo Puppino in via Galvani 2 avrà infatti luogo l’iniziativa “Staffetta femminista. La Libertà delle donne sempre”, organizzata dalla Conferenza delle donne democratiche dell’Empolese Valdelsa in collaborazione con il Pd di federazione e quello di Castelfiorentino per mettere al centro i temi legati alla parità di genere e le iniziative possibili, anche a livello locale, con Livia Turco e tante voci di donne impegnate in politica e non solo.

La portavoce delle Donne democratiche di zona, Irene Bandini, commenta così: “Siamo davvero onorate di poter riflettere su questioni di genere con una persona di spessore come Livia Turco capace di declinare queste tematiche in maniera chiara, efficace e coinvolgente per tutte e tutti”.

A Bandini si aggiungono anche il segretario cittadino del PD Gabriele Romei e quello di federazione Jacopo Mazzantini che dichiarano: “le problematiche di genere riguardano anche gli uomini, perché una politica più paritaria va a beneficio dell’intera collettività. Politiche inique non sono mai efficienti. Non è certo un caso che spesso il genere vada di pari passo con la generazione. Tra i più giovani certe distinzioni sono molto più sfumate, come tante nostre candidate e candidati alle prossime elezioni amministrative possono testimoniare”.

Tra gli interventi in programma anche quelli delle candidate a Sindaca dell’Empolese Valdelsa a partire dalla candidata “di casa” Francesca Giannì, che afferma: “siamo lieti di ospitare a Castelfiorentino iniziative che sono ancora più importanti proprio perché stiamo mettendo a punto i nostri programmi elettorali. Il confronto con Livia Turco è davvero utile per delineare politiche più eque e soprattutto attuabili a ogni livello, a partire dai nostri comuni. Certamente il contesto nazionale non aiuta, dati i continui e scomposti attacchi di questo governo alla legge 194 sull’aborto e, più in generale, al diritto di autodeterminazione di noi donne”.