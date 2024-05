Auroradisera, cala il sipario sull'edizione 2024: "Grande successo"

Un totale di 3.378 presenze nelle 5 serate e una media di 676 spettatori per appuntamento per la rassegna firmata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Comune di Scandicci

Auroradisera: l’edizione 2024 si chiude con un grande successo di pubblico. Sono state 3.378 le presenze complessive registrate nei 5 appuntamenti della rassegna, che si è svolta da gennaio ad aprile al Teatro Aurora di Scandicci. Elevato anche il numero degli abbonati, 373, per una media di 676 spettatori per serata. Netto l’incremento delle presenze rispetto all’edizione precedente (3.003 gli spettatori registrati nell’edizione 2023), con numeri che superano anche le edizioni immediatamente precedenti al periodo Covid.

Due gli appuntamenti che, con 870 spettatori, hanno fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Aurora: FRANCISCUS. Il folle che parlava agli uccelli, con Simone Cristicchi (13 gennaio) e OLIVA DENARO con Ambra Angiolini (13 febbraio).

Numeri che premiano la collaborazione tra i due enti organizzatori, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci, da anni impegnati nella realizzazione della rassegna ospitata al Teatro Aurora di Scandicci.

Questi i 5 spettacoli andati in scena al Teatro Aurora di Scandicci per l’edizione 2024 della rassegna: FRANCISCUS. Il folle che parlava agli uccelli, con Simone Cristicchi (13 gennaio); OLIVA DENARO con Ambra Angiolini (13 febbraio); IL MALLOPPO di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (11 marzo); ARRIVEDERCI BERLINGUER! con Massimo Zamboni (21 marzo); PIGIAMA PER SEI con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio (8 aprile).

Fonte: Fondazione Toscana Spettacolo onlus