Bilancio Dicomano, Zeni: "Difficoltà nell'approvazione, errori avranno impatti reali"

In risposta ai recenti sviluppi amministrativi del Comune di Dicomano, il candidato sindaco Saverio Zeni, rappresentante della lista di centro destra "Insieme per Dicomano", solleva preoccupazioni significative riguardo la gestione del bilancio comunale sotto l'attuale amministrazione Passiatore.

Recentemente, è stato riferito che il Comune di Dicomano ha affrontato difficoltà nell'approvazione del rendiconto, evidenziando una serie di criticità nella gestione delle risorse pubbliche. Questa situazione ha portato a ritardi e a una mancata conformità con le normative vigenti.

"È nostro dovere richiedere trasparenza e responsabilità da chi gestisce le nostre risorse. L'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Passiatore, ha dimostrato una gestione inefficace, incapace di adempiere alle normali attività regolate dalla legge. Questi errori non sono solo cifre su un foglio, ma avranno impatti reali sui cittadini, con possibili tagli ai servizi essenziali o aumenti delle tasse per coprire i debiti non sanati, nonostante le promesse fatte".

Saverio Zeni invita tutti i cittadini di Dicomano a prendere coraggio e a fare una scelta informata nelle prossime elezioni comunali: "È tempo di cambiare, di scegliere una gestione che garantisca una Dicomano prospera e ben amministrata. Insieme, possiamo ripristinare la fiducia nelle nostre istituzioni e assicurare che la nostra comunità sia gestita con la serietà e l'efficacia che merita"

Con un appello al cambiamento e alla responsabilità, Saverio Zeni si impegna a ripristinare la fiducia nella gestione del Comune di Dicomano, con un occhio attento alle necessità dei cittadini e al rispetto delle normative.