Compie 100 anni Iole Mancini, festa con tutti i parenti

Lo scorso giovedì 2 maggio Iole Mancini ha compiuto 100 anni.

A farle gli auguri il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, oltre a una folta schiera di ben quindici fra nipoti e bisnipoti, che l'hanno circondata di affetto e regali.

Iole è nata a Cerreto Guidi da Virgilio ed Elena, seconda di cinque fratelli e sorelle. Lo racconta in una memoria che ha scritto per narrare la sua infanzia e la vita vissuta fra le campagne di Bassa e Petroio, fino al matrimonio con Ernesto.

Nata in una famiglia di contadini, è entrata nel mondo delle confezioni, per poi lavorare come stiratrice.

Molto più vividi sono i suoi ricordi legati al periodo bellico, perché l'hanno segnata particolarmente: gli sfollamenti, il ricordo delle abitazioni distrutte, il rapporto con i tedeschi.

A lei, il Comune di Vinci ha donato una pergamena e un mazzo di fiori. E i migliori auguri per tutto il resto.