Si cerca Chicco, gatto scomparso a Empoli

A Empoli si cerca il gatto Chicco. Da giorni sono attivi appelli social per ritrovare il felino, che potete vedere nella foto qua in alto. Di seguito riportiamo l'appello del gattile Aristogatti.

Purtroppo per una disattenzione è scappato e adesso è sicuramente nascosto da qualche parte impauritissimo.

La zona è Via Masini/ incrocio Viale Petrarca, ma potrebbe anche essersi spostato.

In questa zona ci sono delle corti interne, potrebbe essersi rifugiato in qualche giardino.

Per favore chi abita o transita in quelle zone, ci contatti se dovesse vederlo.

Sicuramente non si lascerà prendere, perché è un gatto timido, ma se lo localizziamo, possiamo tentare di prenderlo con la gabbia.