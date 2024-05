Dal Senegal a Siena, tirocinio formativo per il responsabile della Pediatria

Nuova e importante collaborazione internazionale all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Si trova a Siena, all’ospedale Santa Maria alle Scotte, il dottor Abdoulaye Diop, responsabile del reparto di Pediatra dell'hospital regional Tinder Tidiane Bâ De Sédhiou, che si trova in Senegal, nella regione meridionale, circa 400 chilometri a sud della capitale Dakar. Il dottor Diop sta svolgendo a Siena un tirocinio formativo osservazionale nella Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'Aou Senese diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini. Il tirocinio è stato organizzato nell'ambito dei progetti portati avanti dalla rete di Cooperazione Sanitaria Internazionale della Regione Toscana, di cui l'Aou Senese fa parte. In particolare, il tirocinio si svolge nell'ambito del progetto PIRS sul "Rafforzamento del sistema sanitario del Senegal e miglioramento della salute delle donne e dei bambini”, promosso dal Centro Salute Globale e che vede come partner anche l'Aou Senese. Nell’ambito di tale progettualità, sono previsti tra le altre cose anche periodi di tirocinio in Pediatria e TIN nell’ospedale senegalese da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione di Pediatria dell'Ospedale Meyer di Firenze che, da febbraio 2023, si stanno alternando per garantire una presenza continuativa a fianco del dottor Diop. Parallelamente sono state organizzate due missioni formative in Senegal. Infatti, il tirocinio del dottor Diop ha anche lo scopo di condividere e migliorare il percorso di gestione del neonato e del bambino in Senegal. All’Aou Senese il dottor Diop è arrivato grazie alla collaborazione e al supporto dell’Ufficio rapporti internazionali dell’Aou Senese.

Fonte: Ufficio Stampa