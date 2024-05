Elezioni, Del Fante lancia la lista Pd per Agliana

E' stata presentata oggi giovedì 2 maggio 2024 la lista del PD GUIDO DEL FANTE SINDACO che sosterrà Guido Del Fante alle prossime amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Una lista che rappresenta il territorio, con il giusto mix di esperienza e rinnovamento.

Un gruppo di appassionati e appassionate aglianesi, unite dall'impegno quotidiano per il futuro di Agliana, per costruire una storia Aglianese.

Ogni candidato porta con sé una ricchezza di esperienze e una visione unica per affrontare le sfide che ci attendono, con un programma che mette al centro il benessere della nostra comunità e la qualità della vita di tutti i cittadini e le cittadine.

"Sono emozionato nel presentare questa lista” dichiara il candidato a sindaco, Guido Del Fante “perchè rappresenta il giusto equilibrio di esperienza e rinnovamento con una visione futura di Agliana. Il Partito Democratico si apre alla società civile, partendo da una base di esperienza e candidando persone nuove che rappresentano tutto il territorio di Agliana. I candidati e le candidate hanno un'età compresa tra i 22 anni e i 71 anni, rappresentano esperienze e mondi variegati come quello dell'associazionismo, dello sport, del volontariato, amministrativo, sindacale, dell'artigianato e tanto altro. Un bel segnale di buona politica, per rispondere che non siamo tutti uguali. Con questa squadra e il centrosinistra riunioni, stiamo costruendo una storia aglianese".

Andrea Acciai, segretario del Circolo PD di Agliana, nel ripercorrere il lavoro svolto per la formazione della lista evidenzia “crediamo, a partire dalla segreteria sino al coinvolgimento di tutti i nostri iscritti, di avere fatto un buon lavoro di squadra che ha portato, secondo un nostro preciso disegno progettuale, a definire un lista capace di dare un forte supporto al nostro candidato Guido Del Fante. Lista caratterizzata da candidati, tutti aglianesi, che hanno a cuore le sorti del proprio paese e per il quale metteranno a disposizione la loro energia, passione e competenza. Un giusto mix di gioventù ed esperienza in funzione dell'obiettivo prefissato, ovvero sostituire l'attuale amministrazione di centro destra, che ha dimostrato un evidente torpore amministrativo, con persone ciascuna delle quali, in virtù delle proprie storie personali, capaci di proiettare l'intera nostra comunità verso un futuro migliore. Un futuro in base ad una visione di maggior dinamismo, senso collettivo, capacità di innovative, relazione sociale tale da ricreare identità e senso di appartenenza. La prossima amministrazione aglianese, rifacendosi ad alcune parole chiave della nostra campagna elettorale, non dovrà lasciare indietro nessuno e tornare a rendere Agliana bella. Noi ci crediamo!”

1) Andrea Acciai 71 anni

2) Alice Palazzo 32 anni operatrice accoglienza

3) Nicolò Paroli 42 anni dottore commercialista 4

) Nada Baldi 63 anni impiegata

5) Giovanni Iorio 56 anni funzionario amministrativo ex sindacalista Funzione Pubblica Cgil

6) Serena Pisaneschi 45 anni impiegata

7) Andrea Gori 65 anni tessitore

8) Claudio Castellani 65 anni artigiano in pensione membro CNA

9) Monica Falciani 59 anni resp.amministrativa

10) Tommaso Bonacchi 22 anni commesso

11) Marco Colò 36 anni sviluppatore software

12) Morena Borgioli 72 anni pensionata collaboratrice Cgil

13) Gianni Gorgeri 58 anni operaio allenatore calcio

14) Roberta Santini 54 anni traduttrice

15) Alfredo Buscioni 66 anni impiegato presso Alia s.p.a

16) Sandra Niccolai 66 anni volontaria emporio caritas