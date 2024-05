Favole a colazione a Pistoia, oltre 500 bambini iscritti nei 20 locali di Pistoia

In occasione della X edizione di Infanzia e città, domenica 5 maggio, a partire dalle 10, torna l’appuntamento con Favole a colazione nel centro storico, a cura del servizio Educazione e istruzione del Comune di Pistoia in collaborazione con Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti Pistoia, il Centro per le Famiglie, la Biblioteca San Giorgio e i Teatri di Pistoia.

I bambini, tra i 2 e i 10 anni accompagnati da un adulto, potranno ascoltare storie e racconti nei posti che hanno aderito al progetto. Sono oltre venti i locali tra bar, librerie, pasticcerie, osterie e teatri che hanno messo a disposizione i loro spazi per accogliere l’iniziativa.

Sono oltre 500 i bambini che si sono iscritti, impazienti e colmi di aspettative, agli appuntamenti narrativi gratuiti di Favole a colazione. E’ tutto pronto, dunque, per animare la città con i protagonisti dei racconti, delle favole e delle fiabe narrate dalle insegnanti dei servizi educativi pistoiesi e da alcuni genitori. Tra questi, anche coloro che nei mesi scorsi hanno preso parte al laboratorio di lettura Ascoltami. Come si racconta una storia organizzato dall’areabambini Gialla per imparare a valorizzare le proprie qualità espressive, accresce le abilità fonetiche e le competenze linguistiche.

Il progetto è a cura dei servizi educativi 0-6 del Comune di Pistoia: nidi d’infanzia e spazi gioco comunali Lago Mago, Il Sole, Il Grillo, Il Faro, Piccolo Blu, La Città nel Bosco e Arcobaleno; areebambini Rossa e Gialla; le scuole d’infanzia comunali Il Melograno, La Favola, La Filastrocca, Lo Scoiattolo, La Margherita, Marino Marini, Parco Drago e, infine, i nidi d’infanzia privati e scuole d’infanzia parificate C’era una volta, Dire Fare Giocare, Impronta Verde, Legno Rosso, Margherita, L’isola che non c’è e Cavallo Bianco.

L’iniziativa avrà luogo anche in caso di pioggia.

Il Centro per le Famiglie sarà presente con il materiale informativo.

Al termine della lettura in piazza del Duomo, prevista sotto le logge del Palazzo comunale, saranno distribuiti gadget donati dalla Biblioteca San Giorgio.

