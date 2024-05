Giannì accoglie Sinistra Italiana e Azione per gli accordi di programma

Il percorso di condivisione programmatica in oggetto è stato avviato nel mese di febbraio, al fine di giungere a una ampia coalizione di centro sinistra a sostegno della candidatura di Francesca Giannì a Sindaca di Castelfiorentino in occasione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Il gruppo di lavoro, costituito dalla candidata Giannì, da Nicola Ferraro e Anna Piu per Sinistra Italiana e da Luca Ferrara per Azione, ha portato alla definizione di due accordi programmatici, volti a evidenziare l’importanza di alcune tematiche nel percorso di costruzione del programma elettorale che, nella declinazione proposta dalla candidata, possano essere sposati a pieno dall’elettorato dei due partiti politici. I due accordi sui punti programmatici riportati producono un’alleanza partitica e civica per dare la più ampia rappresentatività all’elettorato di centro sinistra che si riconoscerà nel progetto politico “Castelfiorentino: una città per vivere”.

Tale percorso ha prodotto due esiti paralleli. L’accordo programmatico tra Comitato Una Città per vivere – Francesca Giannì Sindaca e Sinistra Italiana verte su aree tematiche importanti quali sanità, pubblica, territoriale, diffusa sul territorio; servizi pubblici locali, verso una multiutility della comunità; servizi per le famiglie, in una società che cambia. L’accordo programmatico tra il comitato “Una città per vivere - Francesca Giannì Sindaca” e Azione ha oggetto i seguenti temi, altrettanto fondamentali: sicurezza per tutte e tutti, in modo integrato; decoro urbano, la cifra del benessere di una comunità; aree produttive, un’amministrazione a fianco delle imprese. Il programma, che ha visto una costruzione partecipativa e aperta sarà illustrato nel dettaglio in diverse iniziative. Inoltre sia Sinistra Italiana che Azione saranno rappresentati in lista con propri candidati.

“Aspirare a guidare una città” commenta la candidata Sindaca Francesca Giannì “vuol dire anche farlo federando le diverse sensibilità del centro sinistra civico e partitico, sintetizzando una visione di comunità che tenga insieme le esigenze, le aspirazioni, le sensibilità. Per me è dunque un piacere annunciare questi due accordi programmatici, che nascono dall'adesione all'idea di una Castelfiorentino che diventi sempre più una città per vivere: bene, con servizi, con un lavoro appagante, in un ambiente sano e sicuro. Un segnale di apertura e coesione politica che pone le basi per un lavoro di condivisione verso il prossimo mandato amministrativo”.

Al commento di Giannì si aggiunge la considerazione di Nicola Ferraro per Sinistra Italiana: “Francesca Giannì ha dimostrato notevoli capacità di dialogo e apertura verso le nostre istanze caratterizzanti e rientra nel solco del progetto politico che stiamo portando avanti, come Sinistra Italiana dell'Empolese Valdelsa, di fare emergere una sinistra di governo e organizzata, che è necessaria anche a Castelfiorentino. Per questo la sosterremo ed avremo nostri candidati di riferimento nella lista Una città per vivere”.

Fa seguito la riflessione di Luca Ferrara per Azione: “Azione sostiene con convinzione e determinazione la candidatura di Francesca Giannì. Negli ultimi due anni Azione ha costituito vari gruppi nei comuni dell'Empolese Valdelsa e in tutti quei comuni dove siamo presenti abbiamo sostenuto le alleanze con le forze di centro sinistra, che riteniamo abbiano nel tempo adeguatamente amministrato le nostre città. Con il nostro contributo cercheremo di migliorare quegli aspetti che riteniamo perfezionabili, lavorando per accrescere la sensazione di sicurezza in città e per stimolare il mondo del commercio e delle attività produttive”.

