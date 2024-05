Il Baule dei Sogni di scena nell'area archeologica di Santa Maria a Monte

Dopo i primi due appuntamenti all'aperto e quelli in programma al Teatro Comunale, torna sabato pomeriggio 4 maggio alle 16.30 Il Baule dei Sogni. Il luogo scelto è significativo e suggestivo: l'Area Archeologica La Rocca.

La Compagnia Teatro popolare d'arte metterà in scena Hansel e Gretel – fiabe jazz: partendo dalla celebre fiaba, si vedrà come attraverso la fantasia potrà essere superato qualsiasi tipo di imprevisto. Un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale. Idea portante dello spettacolo è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio, esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare. La direzione viene decisa dal vento, dal fato e dall’imprevisto.

Fiabe jazz è un gioco di immagini, suoni e parole, è un caleidoscopio della fantasia, manovrato dal pubblico, è spostare l’accento sull’importanza della creatività, come mezzo che va oltre ogni difficoltà.

Per info 0571-81629 oppure 0571-83758; mail: info@giallomare.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte