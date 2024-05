Inseguimento nella notte in Versilia, dopo l'incidente arrestato 19enne

Un 19enne marocchino è stato arrestato dalla polizia versiliese per resistenza dopo un inseguimento in auto.

Intorno alle 4 della notte scorsa, a Marina di Pietrasanta, le volanti del commissariato di Forte dei Marmi hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo. Si sono avvicinati intimando l’alt , ma l’auto ha accelerato e con manovre pericolose ha cercato di darsi alla fuga passando pure con il semaforo rosso. È partito l'inseguimento, terminato dopo poche centinaia di metri a causa della perdita di controllo dell’auto da parte dei fuggitivi. Si sono schiantati danneggiando il muro e il cancello dell’Hotel San Carlo.

Nonostante tutto, essendo rimasti illesi, i due passeggeri sono scesi dall’auto e sono fuggiti a piedi. Uno dei due fuggitivi, l’autista, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’auto sulla quale viaggiavano, sottoposta a sequestro, è risultata provento di furto, denunciato a Massa in data primo maggio. L’autista di 19 anni, residente a Massa, è stato anche denunciato per ricettazione e danneggiamento. Alla luce del profilo criminale il soggetto è stato colpito dal Foglio di Via del Questore di Lucca per un periodo di 4 anni.