"Insulti al nostro banchino": anche la Lega Fucecchio lamenta aggressione verbale

"Nell'esprimere la massima solidarietà a Vittorio Picchianti (candidato sindaco di Fucecchio per la coalizione del centrodestra in cui è presente anche la lista della Lega), per l'attacco vergognoso che ha subito. Anche noi della Lega, nella giornata del 1 Maggio in piazza XX Settembre, mentre democraticamente, raccoglievamo le firme per presentare la nostra lista di sostegno siamo stati oggetto di violenti attacchi verbali, portati da persone presenti in piazza XX Settembre a Fucecchio e soprattutto da una donna particolarmente eccitata che ce ne ha dette di tutti colori senza alcun ritegno e vi lascio immaginare che cosa abbia detto. Personalmente attraverso la mia lunga Militanza nella Lega, ne ho viste di tutti i colori ma non è con la violenza sia fisica che verbale, che si governa la Democrazia. Ho sempre rispettato le idee degli altri e questi intensi 5 anni di lavoro nel Consiglio Comunale di Fucecchio lo stanno a dimostrare ma ho la pretesa che vengano rispettate anche le mie".

Fonte: Lega Fucecchio