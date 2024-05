Lavori di asfaltatura da viale Marconi fino al ponte

Inizierà lunedì 6 maggio, condizioni meteorologiche permettendo, l’intervento di asfaltatura di una parte di viale Marconi, quella che va dall’incrocio con via Borgaccio fino al ponte. I lavori procederanno a corsie alternate e per consentire le operazioni saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità, segnalate sul posto, in base all’evoluzione del cantiere. Durante i lavori sulla corsia di marcia sinistra vi sarà l’obbligo per chi proviene da via Borgaccio di svolta a destra direzione via Marmolada. Durante i lavori sulla corsia di marcia destra, vi sarà l’obbligo per chi proviene da nord, di svoltare a sinistra su via del Chianti e percorrere via del Casalino per riprendere la direzione via Borgaccio. Sarà in vigore il divieto di sosta dalle 8 alle 18 nel tratto interessato e nell’ultimo tratto di via del Casalino all’incrocio con via Borgaccio.

Sempre meteo permettendo, riprenderanno lunedì i lavori di asfaltatura sul primo tratto di via Senese dove l’intervento, che ha riguardato anche via del Ponte Nuovo, è in dirittura d’arrivo. Si tratta di opere finanziate nel corso del 2023 con circa 1,4 milioni di euro stanziati con successive variazioni di Bilancio.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa