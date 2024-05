L’opera si fa politica, 4 artisti si esibiscono a sostegno di Leonardo Masi

Un inno alla bellezza, alla cultura, alla buona musica. Ma anche un tentativo di far convivere “sacro e profano”, portando una delle più nobili forme d’arte, l’opera lirica, in uno degli ambienti più iconici della cultura popolare empolese, il pub. Obiettivo ultimo, seppur indiretto: dare una spinta alla buona politica affinché diventi maggioranza nel Comune di Empoli.

Sono molte le chiavi di lettura dell’evento “L’opera si fa politica”, che vedrà quattro artisti empolesi esibirsi domenica 5 maggio alle ore 17.30 nella corte interna al pub Birrercole, a sostegno della candidatura a sindaco di Leonardo Masi, scelto da Siamo Empoli, Movimento 5 Selle e Buongiorno Empoli per rappresentare l’alternativa di sinistra e movimentista alle prossime elezioni amministrative.

Voce e strumenti per questa serata di musica che vedrà sul palco due soprano, un baritono e un pianoforte.

“Spesso durante le campagne elettorali non c’è spazio per forme d’arte riflessive e profonde come l’opera lirica – sottolinea Leonardo Masi – ma noi invece crediamo profondamente nel valore e nella potenza della cultura. Non a caso, per la serata di lancio della mia candidatura abbiamo scelto un cinema teatro. Con questo spettacolo, facciamo un ulteriore salto in avanti e siamo certi che la risposta degli empolesi non si farà attendere. Ringrazio gli artisti per aver proposto questa iniziativa e il locale per averci ospitati. A questo punto possiamo dirlo con certezza, la colonna sonora migliore della corsa elettorale, ce l’abbiamo noi”.

Gli artisti

Soprano: Maila Fulignati

Soprano: Vittoria Licostini

Baritono: Carlo Morini

Pianoforte: Simone Faraoni