Mostra sociale alla Fornace Pasquinucci con le opere di Alberto Lanteri

Sabato 11 Maggio, ore 17,00 verrà inaugurata la mostra sociale del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci. Ogni socio proporrà la propria opera, esprimendo il talento, la tecnica acquisita nel corso del proprio percorso artistico.

Saranno esposte opere di pittura, scultura, fotografia, incisione, illustrazione, ceramica, ceramica Raku, installazioni, collage.

Alberto Lanteri, rinomato artista italiano, parteciperà con le sue opere alla mostra.

Alberto Lanteri, nato a Torino nel 1955. E' la prima volta che il maestro espone alla Fornace Pasquinucci e per lui è un vero onore partecipare insieme ai soci della Fornace come ospite. Un breve cenno del maestro: dopo aver conseguito la maturità al liceo artistico Cottini nel 1974, si trasferisce a Firenze per studiare con il celebre pittore Pietro Annigoni e successivamente con Mario Donizetti a Bergamo.

Questi incontri hanno influenzato profondamente i suoi primi anni artistici. Lanteri ha dedicato e dedica la sua vita all'arte, manifestando una passione precoce per il disegno e la pittura fin dall'infanzia. La sua decisione di viaggiare a Firenze per incontrare Annigoni, nonostante le difficoltà, ha segnato l'inizio di una carriera artistica ricca di esperienze e riconoscimenti.

Il maestro Annigoni, noto come il "pittore delle Regine", e Mario Donizetti, massimo esponente della pittura figurativa realista hanno influenzato i primi anni di Lanteri. Tuttavia, nel corso del tempo, l'artista ha sviluppato uno stile personale, abbracciando la sperimentazione e reinterpretando il figurativo in modo unico. Lanteri ha raggiunto notorietà per i suoi ritratti, autoritratti, disegni e ceramiche, esplorando una varietà di tecniche e generi artistici. Una delle sue opere più celebri è un ritratto regale della regina Elisabetta, esposto a Buckingham Palace.

Il maestro annovera molti ritratti a personaggi famosi del cinema, dello spettacolo e a politici. Il Lanteri ha dimostrato nel corso degli anni una capacità unica nel trasmettere messaggi profondi ed universali attraverso la sua espressività artistica. Le sue opere sono spesso cariche di simbolismo e metafore che catturano l'attenzione e stimolano la riflessione. Le sue tele rimarranno per sempre un punto di riferimento nell'ambito artistico contemporaneo, continuando a ispirare e commuovere chiunque le contempli. Lanteri ha mantenuto un legame con la città di Torino e Roma, definendo quest'ultima come accogliente e disponibile. Attualmente, continua a dipingere e ad esplorare nuove forme espressive, con la sua arte che riflette una combinazione di passione, talento e una continua ricerca della bellezza.

Il curatore della mostra è Claudio Roghi alias Utodatodi, Consigliere del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci.

Due eventi collaterali da segnalare:

Sabato 18 maggio ore 17,00 il Gruppo musicale On the road, proporrà “Serata di cantautori emozioni in musica”

Venerdi’ 24 Maggio ore 17,00, Silvia Ammavuta, presenterà il suo libro ”I Lati oscuri’ con la presentazione di Claudio Roghi.

La mostra gode del Patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci