Nuova Rsa e defibrillatori in ogni frazione: le proposte di Vivo Montespertoli per la terza età

Un impegno concreto per il benessere di tutte le generazioni, con un'attenzione particolare alla terza età: è questo l'obiettivo della lista civica Vivo Montespertoli. “Con questo piano di interventi vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze di tutte le generazioni, con un'attenzione particolare alla terza età. Dopo aver presentato i nostri obiettivi per le famiglie con bambini piccoli (Polo delle famiglie) e per i giovani (Palazzo Futura), il nostro obiettivo è quello di continuare a creare una comunità inclusiva e solidale, dove tutti possano vivere al meglio la propria vita." È quanto dichiarato dal candidato Sindaco della lista Vivo Montespertoli Alessio Mugnaini, presentando il programma per la terza età.

Un nuovo Polo della Salute per servizi più efficienti e accessibili

Tra pochi mesi saranno conclusi i lavori del nuovo Polo della Salute in via Suor Niccolina Anselmi. La struttura, moderna e funzionale, ospiterà il 118, una nuova Casa di comunità per medici di famiglia, ambulatori specialistici, pediatria, servizi sociali e continuità assistenziale. Un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini, che potranno usufruire di servizi sanitari e socio-assistenziali in modo più efficiente e accessibile. La nostra Casa di Comunità dovrà rappresentare un punto di riferimento per il cittadino per una sanità d'iniziativa che non aspetta il cittadino in ospedale (sanità di attesa), ma gli “va incontro” prima che le patologie insorgano o si aggravino. Diventerà il primo elemento di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario pubblico e il luogo in cui il cittadino trova risposte adeguate alle sue esigenze sanitarie o assistenziali con particolare attenzione per i soggetti fragili e i pazienti cronici.

Un Punto Unico di Accoglienza per semplificare l'accesso ai servizi

All'interno del Polo della Salute sorgerà anche un Punto Unico di Accoglienza (PUA), un front-office unico dove i cittadini potranno ricevere supporto e orientamento nei vari ambiti dell'assistenza sociale e dei servizi sanitari.

Una nuova RSA e soluzioni abitative innovative per gli anziani

L'impegno non si ferma qui. Nei prossimi strumenti urbanistici verrà individuato il luogo per costruire una nuova sede all'avanguardia per l'attuale Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) di via Trieste. Inoltre, saranno studiate soluzioni abitative innovative per gli anziani autosufficienti che desiderano trascorrere la vita in luoghi autonomi con spazi e servizi in condivisione.

Supporto alle famiglie e ai caregiver

La lista Vivo Montespertoli vuole dare, attivando nuovi servizi, un sostegno importante ai cittadini che prestano l’attività di cura non professionale ai loro cari che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità grave, allo scopo di offrire informazioni e sostegni concreti per contrastare la solitudine e il burnout.

Inclusione sociale e lotta all'isolamento

Per contrastare l'isolamento e favorire l'inclusione sociale, saranno organizzati eventi, workshop e attività dedicate ai gruppi vulnerabili e alle persone anziane. Un modo per creare occasioni di incontro, socializzazione e scambio, favorendo il benessere psico-fisico di tutti.

Montespertoli cardioprotetta: defibrillatori in ogni frazione

Infine, la lista Vivo Montespertoli intende dare continuità all’iniziativa "Montespertoli cardioprotetta", installando defibrillatori (DAE) in ogni frazione e promuovendo percorsi di formazione per il loro utilizzo. Un'iniziativa salvavita che punta a rendere il territorio più sicuro e a ridurre i tempi di intervento in caso di emergenza cardiaca.

“Il Polo della Salute lo vogliamo intitolare a Aurelio Giomi, ex sindaco di Montespertoli, che ha speso la propria vita per gli altri e che ci ha insegnato che il ruolo del Sindaco è soprattutto essere un montespertolese tra i montespertolesi. In un momento in cui i presidi sanitari territoriali assumono un'importanza sempre maggiore, vista la crescente crisi nella sanità pubblica, questa nuova struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere di tutta la cittadinanza. Il Polo della Salute non sarà solo un luogo di cura, ma anche un centro di aggregazione e di servizi per le famiglie. Qui si potranno trovare ambulatori medici, specialistici e riabilitativi, oltre a spazi dedicati alla prevenzione, alla promozione della salute e al sostegno alle persone più fragili. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno e dobbiamo pensare alle famiglie e alla qualità della vita in tutte le età” conclude Mugnaini.

Fonte: Vivo Montespertoli