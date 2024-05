Poggianti incontra i commercianti e i residenti della frazione di Monterappoli

L’incontro con i commercianti e i residenti della frazione empolese di Monterappoli da parte di Andrea Poggianti, candidato Sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, ha fatto emergere in modo chiaro tutte le problematiche di una zona periferica rispetto al centro cittadino, a cominciare dalla carenza di servizi essenziali.

“Monterappoli vive le difficoltà di essere una frazione distante dal centro – commenta Andrea Poggianti – soprattutto in termini di servizi a partire dal trasporto tramite mezzi pubblici considerando che sono poche le corse di collegamento con la città disponibili, passando poi alla pessima manutenzione stradale nelle vie periferiche ‘sotto gli orti’, fino ad arrivare all’assenza di sportelli ATM per il prelievo di denaro contante che crea non pochi disagi sia ai commercianti sia ai residenti”.

In occasione dell’incontro, Andrea Poggianti insieme ad alcuni candidati a consigliere comunale di entrambe le liste che lo sostengono, ha visitato le attività commerciali della frazione e si è intrattenuto con i residenti partecipanti per riscontrare le problematiche della frazione e spiegare le proposte per Monterappoli contenute nel suo programma.

“Il nostro compito è tenere presente e considerare centrali tutte le frazioni di Empoli – spiega Poggianti – così da ascoltare le loro esigenze in modo diretto tramite l’istituzione dei Consiglio delle frazioni. Si tratta di un organo consultivo che mi consentirà, quando sarò eletto Sindaco, di avere un dialogo costante con i cittadini e di adoperarmi per rispondere tempestivamente ai loro bisogni. Nel mio programma è inserito il progetto di un’integrazione territoriale affinché non ci siano più zone della città di serie A e altri di serie B o C bensì tutte siano considerate allo stesso livello, in modo tale da evitare la dispersione dei servizi e anche lo spopolamento. Monterappoli è una parte del territorio che merita di essere valorizzata da tutti i punti di vista compreso quello storico considerando che si tratta di un’oasi di pace e simbolo di libertà, essendo stata la prima frazione empolese liberata dalle forze alleate durante il Nazifascismo, per cui occorre recuperare sia il rifugio antiaereo sia la piccola chiesa all’interno del Giardino della Memoria”.

Al termine dell’incontro Andrea Poggianti si è intrattenuto con i candidati e alcuni cittadini per un momento conviviale.

Fonte: Ufficio Stampa