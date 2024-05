Sicurezza a Lastra a Signa, marciapiedi previsti dall'accordo con la Città Metropolitana

Approvato nell'ultimo Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta della consigliera delegata alla viabilità di zona, uno schema di accordo tra la Metrocittà Firenze e il Comune di Lastra a Signa, finalizzato a svolgere attività propedeutiche e sinergiche per la definizione e realizzazione di progetti di riqualificazione e miglioramento della sicurezza in tratti di strade provinciali ad alta velocità del flusso veicolare, che si trovano però in zone abitate.

La Metrocittà ha espresso, nei confronti del Comune competente territorialmente, la disponibilità a collaborare nella promozione dell'attività progettuale diretta al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni, grazie allo studio di fattibilità di nuovi marciapiedi, guard-rail, segnalazione degli attraversamenti pedonali e zone di sosta regolamentate.

Gli interventi che fanno parte dell'accordo interessano in particolare l'allargamento e pavimentazione al Km 2+400 circa della Sp 72 Vecchia Pisana, tra le due attuali fermate del trasporto pubblico locale all'intersezione con la Via di Belfiore; la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la Sp 72 "Vecchia Pisana" dal Km 7+650 circa fino all'intersezione con la Via Chiantigiana - Sp 12; la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la SP 12 "Val di Pesa" dall'intersezione con la SP 72 "Vecchia Pisana", alla zona della rotonda di snodo con l'ingresso della Fi Pi Li; la realizzazione del marciapiede in località Malmantile lungo la SP 73 "di Malmantile" dal km 2+390 circa al km 2+800, dall'intersezione con la via Alcide de Gasperi fino al piazzale della Farmacia Stellari.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze