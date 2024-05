Tenta di derubare anziana con tecnica dell'abbraccio a Sovigliana

Una donna ha tentato di rubare una collana ad un'anziana a Sovigliana di Vinci, in via Sanzio, con la tecnica dell'abbraccio, ma una conoscente che passava in auto ha assistito alla scena e ha sventato il furto. L'anziana, resosi conta di essere stata aggirata, ha infatti rincorso la ladra che, vistasi ormai scoperta, ha abbandonato la refurtiva. Dalla descrizione fornita dalla testimone, si trattava di una donna di grossa corporatura, con i capelli neri raccolti in una coda. La vicenda, accaduta oggi, è stata riportata anche sul gruppo facebook 'Sei di Sovigliana e Spicchio se...' dove appena tre giorni prima era stata data notizia di un fatto identico avvenuto ancora a Sovigliana, dove un uomo, con la scusa di cercare lavoro, avrebbe abbracciato una signora portandogli via l'oro che aveva addosso.