Per permettere l'intervento di montaggio delle strutture di una controporta in vetro e alluminio, la biblioteca comunale Renato Fucini sarà chiusa al pubblico per le intere giornate di lunedì 6, lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024. L'intervento interesserà in particolare l'ingresso di via Cavour 36.

