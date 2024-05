Unione Inquilini diffida il Comune: "Non si occupa di alloggi popolari vuoti, nessuna risposta a istanza"

Nello statuto del Comune di Santa Croce sull'Arno è previsto all'art. 62 che sia possibile da parte di un cittadino di inviare alla Giunta comunale una istanza avente oggetto questioni di carattere generale. Sempre in base alla suddetta norma statutaria entro trenta giorni la giunta deve rispondere.

Premesso che nel comune santacrocese ci sono almeno 40 alloggi ERP (case popolari) vuote perché necessitanti di lavori di ristrutturazione, nel settembre 2023 avevamo inviato una richiesta in cui chiedevamo all'esecutivo comunale di destinare fondi e/o finanziamenti appositi per ristrutturare tutti i 40 alloggi ERP necessitanti lavori di ristrutturazione, favorire delibere, regolamenti e in generale l'autorecupero degli alloggi ERP e infine accelerare i lavori di ristrutturazione.

Nel novembre scorso avevamo sollecitato risposta ma, ad oggi, a distanza di mesi non abbiamo ancora ricevuto risposta alcuna.

Evidenziamo che, da una parte, la questione di decine di alloggi popolari vuoti è certamente di particolare importanza, vista anche la situazione economica drammatica, e, dall'altra parte, uno statuto comunale prevede i diritti politici dei singoli cittadini, certamente lesi dalla giunta.

Così, vista l'importanza della questione e il fatto che i diritti politici dei cittadini vanno sempre difesi abbiamo diffidato, a tutti gli effetti di legge, la giunta comunale a rispondere alla richiesta presentata.

Se non riceveremo entro dieci giorni risposta valuteremmo le azioni da intraprendere nelle sedi competenti.

Sezione Valdarno Inferiore

Unione Inquilini Pisa

Avv. Luca Scarselli