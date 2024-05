Use-Quarrata, è tutto da decidere per chi sfiderà Cecina

Se c’è una trappola che l’Use Computer Gross a Empoli deve evitare è quella di pensare che, dopo la vittoria in gara due a Quarrata, l’inerzia della serie si sia spostata e con lei il pronostico su chi andrà in semifinale. È infatti ancora tutto da decidere e la parola fine sarà messa solo quando suonerà la sirena di gara 3. La lunga e splendida sfida sportiva fra le due squadre vivrà sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Corso di Vecchiano e Nocchi di Vico Pissno, diretta streaming sul canale youtube usebasket) il suo atto decisivo. Chi vince affronta Cecina in semifinale, chi perde chiude una stagione che, per chiunque sarà, può senza dubbio essere archiviata come positiva.

La cosa che le prime due partite ha detto è che finora nessuna è riuscita a trovare il modo di battere il pugno sul tavolo ed imporre la sua pallacanestro. Il solo momento in cui non c’è stato equilibrio è nei primi due parziali di gara uno, dominati rispettivamente dall’Use il primo e da Quarrata il secondo. Da allora una partita e mezzo nella quale ci sono stati solo strappi ma mai fughe decisive, tanto che la prima è finita con uno scarto di due punti, la seconda addirittura al supplementare. Se chi è parte in causa dall’una e dall’altra parte mette a rischio le coronarie, chi se la può godere è così pronto ad assistere ad un altro, grande spettacolo sportivo ed agonistico, con l’adeguata cornice di pubblico.

Facile immaginare che anche stavolta l’equilibrio regnerà sovrano e che la gara si decida sui dettagli, le piccole situazioni che in gare del genere finiscono sempre per essere decisive, come purtroppo i biancorossi hanno sperimentato in gara uno. E’ tutto pronto per un’altra, grande serata di basket: è la sfida verità.

Fonte: Use Basket Empoli