A Pietrasanta al via l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria

Da lunedì 6 maggio e fino al 4 giugno sarà aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e altri edifici religiosi.

In base al regolamento comunale di Pietrasanta, aggiornato lo scorso dicembre con deliberazione del consiglio, sono da intendersi oggetto di contributo gli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, come la canonica o gli spazi dove svolgere attività educative, culturali, sociali e ricreative connessi all’edificio principale.

Le opere dovranno essere di nuova realizzazione e non ancora eseguite, situate nel territorio comunale e potranno riguardare l’installazione di attrezzature, restauri o ristrutturazioni, ampliamenti ma non l’ordinaria manutenzione. I richiedenti, per poter accedere ai contributi dovranno inoltre dimostrare, mediante apposita relazione, un’attività pluriennale sul territorio, negli specifici settori di riferimento.

L’istanza di assegnazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal tecnico incaricato con procura speciale, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.pietrasanta@postacert.toscana.it riportando, a pena di esclusione, la dicitura “Richiesta di contributo da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi”.

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale; per ulteriori informazioni l’ufficio Edilizia del Comune è disponibile al numero 0584-795357 e all’indirizzo mail edilizia@comune.pietrasanta.lu.it .

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione