A San Miniato presentata la lista candidati PD in sostegno a Giglioli

Ieri sera, venerdì 3 Maggio, la Casa Culturale a San Miniato Basso è stata il palcoscenico dell'evento "La Cena Col Giglioli", dedicato alla presentazione dei candidati delle due liste in supporto di Simone Giglioli, candidato sindaco per le prossime elezioni a San Miniato.

L'evento è stato caratterizzato da un'atmosfera vibrante e coinvolgente, con la partecipazione di circa trecento persone, segno tangibile del forte entusiasmo e interesse della cittadinanza verso le prospettive politiche proposte per il futuro di San Miniato.

Durante la cena, sono state presentate le due liste che sostengono la candidatura di Simone Giglioli: quella del Partito Democratico e quella della lista "Noi per San Miniato". Complessivamente, sono stati introdotti 32 candidati, donne e uomini, che condividono una profonda dedizione verso la comunità sanminiatese e una vasta gamma di competenze e professionalità.

L'evento ha rappresentato un'opportunità preziosa per i partecipanti, che hanno potuto entrare in contatto diretto con i candidati e apprezzarne le proposte, contribuendo così alla creazione di uno spazio di naturale confronto e dialogo costruttivo.

La serata si è conclusa con un clima di positività e fiducia nel futuro di San Miniato, sottolineando l'importanza dell'unità e della collaborazione per il progresso della città.

Evidente è stato l'attivo coinvolgimento della comunità verso le imminenti elezioni amministrative e, in particolare, verso le figure che aspirano a plasmare il destino della città.

La lista del Partito Democratico è stata formata con uno sforzo collettivo al fine di costruire un’offerta diversificata e rappresentativa di tutte le frazioni del comune. La presenza di 300 persone alla cena è certamente una testimonianza tangibile del sostegno solido e compatto intorno alla figura di Simone Giglioli, che, dopo le primarie del PD, è circondato da un partito compatto e unito.

Inoltre, la presenza in lista di Vincenzo Mastroianni offre ulteriore supporto a Simone.

Inoltre, la lista "Uniti per San Miniato", composta da 16 donne e uomini con storie politiche diverse, ha espresso il suo convinto sostegno a Simone Giglioli, trovando convergenze programmatiche significative su una visione futura per San Miniato.

Alla cena erano presenti illustri personalità come Eugenio Giani, Presidente della Regione, Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale e candidato alle elezioni europee 2024 nella nostra Circoscrizione, Yelena Zambito, senatrice, Dario Parrini, senatore, e Bucci Mariangela, candidata a sindaco nel comune di Santa Croce.

Ecco i candidati della lista del Partito Democratico di San Miniato:

Loredano Arzilli, Assessore Uscente Sport Cultura Associazionismo, nato e residente a San Miniato.

Simone Baldi, dipendente di banca, nato a Pontedera e residente a San Miniato.

Matteo Betti, Ingegnere e Manager di una Società di Ingegneria, nato e residente a San Miniato Basso.

Egle Cipollini, Impiegato Amministrativo Direttivo, nata a Empoli e residente a San Miniato (Loc. Isola).

Alessio Fioravanti, allenatore di calcio giovanile e proprietario di una palestra, di San Miniato.

Marco Greco, Geometra Libero Professionista, nato a San Miniato e residente a Cigoli.

Marino Gori, Manager nel settore del commercio e Presidente della Casa Culturale di San Miniato, nato a Lucca e residente a San Miniato Basso.

Elena Maggiorelli, studentessa di Scienze Politiche, nata a San Miniato nel 2003.

Vincenzo Mastroianni, dipendente di banca è residente a San Miniato

Franco Maltinti, responsabile amministrativo in un’azienda del commercio pellami, nato e residente a La Scala.

Elena Marianelli, ex insegnante di tedesco, nata a Pontedera e residente a Ponte a Egola.

Rosanna Matteoli, lavoratrice del movimento cooperativo, nata a Empoli e residente a San Miniato (Ponte a Eisa).

Monica Nacci, commerciante di tartufo, nata a Pontedera e residente a Corazzano.

Tommaso Pannocchia, Geometra Libero Professionista e Urbanista, nato a Prato e residente a Ponte a Egola.

Paolo Redditi, pensionato, residente a San Donato e consigliere comunale uscente.

Franca Torre, Collaboratrice amministrativa presso ASL Toscana Centro, nata a Fucecchio e residente a Ponte a Egola.

La vasta gamma di candidati rappresenta un'opportunità per la cittadinanza di essere rappresentata da professionisti competenti e devoti al benessere della comunità.

Fonte: Comunicazione PD San Miniato