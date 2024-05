A Volterra Francesca Giorli presenta la sua squadra per le amministrative

La Coalizione Volterra Civica ha scelto simbolicamente Saline di Volterra, quale frazione produttiva del Comune, per presentare squadra e programma.

Oltre un centinaio di persone hanno presenziato per ascoltare Francesca Giorli, nella prima volta di una presentazione proprio a Saline, al Vecchio Mulino.

"Questo perchè la ripartenza di Volterra non poteva che avvenire da Saline, luogo delle opportunità e dello sviluppo" ha spiegato la candidata.

Durante la serata al Vecchio Mulino sono stati presentati i candidati, la squadra di Francesca, che la affiancheranno nei prossimi anni.

Si tratta innanzitutto dei Consiglieri comunali uscenti Rossella Cambi ( responsabile tecnico di palestra, istruttore sportivo e insegnante di danza) Paolo Moschi ( insegnante e giornalista) Massimo Fidi ( ex impiegato Piaggio), ai quali si sommano Antonella Bassini (insegnante), Stefano Vallini (medico chirurgo ortopedico) Eleonora Lopiano (digital marketing specialist, sul turismo) Emiliano Raspi (insegnante e atleta master) Natasha Signorini (ex operaia, Balitrice di Contrada) Dario Borghi (studente-lavoratore) Annalisa Fabbri (quadro bancario ) Leonardo Ringressi (operaio e Rsu di stabilimento), Franca Guelfi (ex commerciante).

Una squadra che vede rappresentare anche le frazioni di Saline e di Villamagna e che vuole puntare tutto sull'inversione di tendenza.

"Per questo come motto di questa campagna, e della futura amministrazione, abbiamo scelto #volterravoglioviverequi perché crediamo che fare tornare i residenti nel territorio comunale sia non solo necessario ma anche possibile. - spiega Francesca Giorli - essere scesi infatti sotto o 10 Mila significa mettere a rischio i servizi. Io non rimarrò a guardare se qualcuno vorrà mettere in discussione un reparto ospedaliero, ma da subito voglio intraprendere un dialogo con l'Asl per capire le criticità e per gettare le basi affinché cardiologia, pediatria e dialisi tornino almeno ai livelli di 5 anni fa".

"Ma il futuro di Volterra si gioca sulla promozione a 360 gradi, non solo per un turismo di qualità, indispensabile, ma anche per attrarre nuove imprese e insieme nuovi residenti, con una città accogliente che sappia aprirsi all' esterno ".

Presentato il programma per l' intero Comune ma anche per Saline.

"Vogliamo ristrutturare le scuole e creare l'asilo nido a Saline, mediante una riqualificazione del plesso nel Viale del Mulino, che potrebbe ospitare materna e infanzia. Nelle attuali scuole potrebbero nascere i nuovi ambulatori medici e sopra uno spazio polivalente per le associazioni ".

Anche il tema forte è quello di "portare la risorsa geotermica per abitazioni e imprese a Saline, e valutare la possibilità di creare il primo ospedale geotermico d'Italia, per abbattere i costi".

Ma anche "una città maggiormente accessibile, con impianti di risalita da Docciola e da Piazza Martiri verso Parco Fiumi" ed insieme"un progetto pubblico privato per rinnovare totalmente lo stadio delle Ripaie ".

Fonte: Coalizione Volterra Civica