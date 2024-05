Allarme obesità. A Prato un convegno fra medici di base, ospedalieri e specialisti

L'iniziativa è in programma martedì 7 maggio dalle ore 18 all'Hotel President. Fra i relatori medici e tecnici del Santo Stefano, di Careggi, dell'università e del centro medico Re-Evolution Body: “Per l'Oms sovrappeso e obesità sono uno dei primi problemi di salute pubblica”

Un convegno per avere uno sguardo a 360 gradi sull'obesità. L'iniziativa è in programma per martedì 7 maggio, dalle ore 18 alle 23.30 all'Hotel President in via Simintendi a Prato, e vedrà la partecipazione di medici di base, specialisti, personale ospedaliero del Santo Stefano, e tecnici dell'Asl Toscana Centro. Il responsabile scientifico e relatore del convegno è Fabio Scovacricchi, dietista – nutrizionista, libero professionista ed esperto del centro medico multidisciplinare del dimagrimento Re-Evolution Body di Prato. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di instaurare un dialogo sempre più serrato fra i medici di base e gli specialisti che si occupano di obesità. Una necessità sempre più urgente nel settore, visto l'aumento dei numeri delle persone obese forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità a livello internazionale, italiano e toscano.

I relatori del convegno saranno Federico Baldi, dirigente medico I livello Careggi, Maurizio Bellini, libero professionista, Carlotta Cocchetti, Università degli studi di Firenze, Silvia Luzzi, Re-Evolution Body, Federico Messina, istituto clinico San Rocco di Brescia, Tommaso Mezzani, Re-Evolution Body, Andrea Mori, Re-Evolution Body, Enrico Riccio, specialista ambulatoriale endocrinologia Asl Toscana Centro, Rosanna Sciumbata, medico di medicina generale e presidente della commissione comunale Sanità, Leonardo Stramazzo dell'ospedale di Prato.

Si comincia alle ore 18 con un'analisi dei numeri 2023 dell'obesità. Un'introduzione che poi consentirà di proseguire con l'inquadramento diagnostico della persona obesa, e con la simulazione del percorso ambulatoriale del paziente. Dalle 19 ci si soffermerà sul ruolo del dietista, poi sulle valutazioni psichiatriche legate ai disturbi dell'alimentazione, e al supporto del trattamento psicologico.

La seconda parte del convegno si incentrerà sui trattamenti farmacologici, sulla chirurgia endoscopica e bariatrica, sui trattamenti dietetici e sul rapporto fra cardiologia e obesità. Infine dalle 22 approfondimento sul ruolo del fisioterapista, sulla chirurgia plastica e sui trattamenti estetici, e a concludere lo spazio sull'importanza dell'attività fisica correlata al percorso di dimagrimento.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il sovrappeso e l’obesità come uno dei primi problemi di salute pubblica – spiegano gli organizzatori -. Queste due condizioni rappresentano fattori di rischio per l’insorgenza di diabete, ipertensione e alcuni tipi di tumore, influendo pertanto negativamente sulla salute fisica e psicologica dei pazienti. Il primo contatto per i pazienti in sovrappeso oppure obesi è rappresentato dal medico di medicina generale. Data la complessità della problematica clinica, è quindi necessario un continuo aggiornamento e una integrazione multi-professionale e multidisciplinare sulla gestione dell’obesità”.

Poi gli organizzatori si soffermano sugli obiettivi formativi del convegno, la cui iscrizione è gratuita. “Vogliamo analizzare tutte le possibili attuali terapie e le strategie da poter adottare per far fronte a questa patologia – concludono -. Mettendo in chiaro che l’obesità è una patologia cronica ad eziologia multifattoriale e pertanto richiede un approccio multidisciplinare per il suo trattamento. Il paziente obeso, pertanto, necessita di essere seguito da un team multidisciplinare esperto, in maniera tale da selezionare il percorso più appropriato per il paziente e guidarlo fino alla risoluzione della problematica”.

