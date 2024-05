Amministrative 2024: presentata la lista "NOI per San Miniato"

È stata presentata in occasione della cena di lancio della campagna elettorale di Simone Giglioli la lista civica "NOI per San Miniato", dopo che lo scorso 27 Aprile è stato presentato il logo e i principali punti programmatici condivisi con il candidato sindaco.

Si tratta di un gruppo coeso di donne e uomini, pur nella diversità dei loro profili, convintamente schierati nel campo del centro sinistra, pronti ad impegnarsi per San Miniato, determinati a fare la loro parte per un Comune inclusivo, capace di promuovere uno sviluppo sostenibile, in grado di tutelare, valorizzare ed incrementare le risorse artistiche, culturali, ambientali ed economiche di tutto il territorio comunale, pronto a sostenere le fasce più deboli della nostra comunità, a tutelare i diritti delle cittadine e dei cittadini, ad investire in progetti di pace e cooperazione internazionale così come in progettualità locali a sostegno del terzo settore e del volontariato.

"Noi per San Miniato nasce dalla comune volontà di chi vi ha aderito di lavorare per il bene del nostro Comune."- sottolinea Matteo Squicciarini, capolista – "In questa lista sono confluite l'esperienza di Italia Viva, da quattro anni in Consiglio Comunale, quella dei Riformisti per San Miniato - dato che buona parte del gruppo che cinque anni fa ha espresso un consigliere ed un assessore dell'attuale giunta hanno deciso di unirsi a noi -, le idee, l'entusiasmo e la voglia di fare lo loro parte di molti rappresentanti della società civile, ognuno con il proprio vissuto : si va dall'esperienza in ambito sociale e sanitario, a soggetti che provengono dal mondo della scuola e da quello dell'impresa e dell'artigianato, lo studente e il pensionato."

Ecco chi sono i candidati e le candidate :

Matteo Squicciarini, 37 anni, consigliere comunale uscente in quota Italia Viva, educatore presso il Movimento Shalom e cameriere in un noto locale della zona, Vicepresidente della Pro Loco di San Miniato e Presidente del Comitato Manifestazioni Popolari San Miniato. Laureato in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione, appassionato di arte, musica e teatro.

Elisa Scardigli, 46 anni, titolare di un’azienda di carrelli elevatori e di un’agenzia formativa. Attualmente Presidente del Consorzio Artigiani Sanminiatese e Presidente CNA Area del Cuoio nonché membro del Consiglio della Casa Culturale di San Miniato Basso. Vivo a San Miniato da sempre, oggi abito a La Serra con il mio compagno ed il nostro bambino di 9 anni. Appassionata di Arte, viaggi e Mountain Bike.

Giulia Dani, 39 anni, dipendente come assistente tecnico presso il NUE (numero unico emergenza) 112 Toscana, ampia esperienza nel mondo del volontariato.

Paolo Gelli, 53 anni, impiegato presso l’agenzia formativa MS Formazione, presidente Italia Viva per la Zona del Cuoio, sposato con Marzia, due figli: Andrea e Chiara Benedetta. Appassionato di musica, cinema e spettacolo in genere.

Enrica Cioli, 58 anni, Presidente CDA Cooperativa Sociale Pontedera Assistenza, Commissaria uscente Pari opportunità Comune di San Miniato, sposata con Alessandro, felice mamma di Alessia e nonna di Edoardo.

Federica Caponi, 48 anni, laurea in lingue e letterature straniere, insegnante, scrittrice e illustratrice. Nell'associazione culturale GasArti Produzioni, organizza eventi teatrali e musicali. Mamma di due gemelli e sposata con Simone.

Pablo Taddei, 24 anni, studente universitario del Design Campus di Firenze, impegnato nelle attività di volontariato presso il Movimento Shalom e nel settore musicale come DJ.

Manuela Biancalani, 53 anni, mamma di Jonathan e Thomas, imprenditrice nel settore alimentare. Appassionata di musica e di calcio. Da 5 anni membro del cda dell’azienda speciale farmacie di San Miniato.

Campisi Daniela, 48 anni, Assistente Sociale e Dipendente presso Gioiellerie Fabiani, ampia esperienza nel mondo del volontariato.

Ramona Dinice, 39 anni, medico di Assistenza primaria presso ambito territoriale di Vinci.

Giada Rofi, impiegata presso M.S.Group. Amante della lettura e dalla cucina. Impegnata da sempre nel volontariato e nella salvaguardia degli amici a 4 zampe.

Maggino Giglioli, 79 anni, felicemente pensionato ma per 40 anni ragioniere capo del Comune di San Miniato dove sono nato e cresciuto. Ex presidente della Cooperativa Modus e Farmacie Comunali, consulente per Revet Pontedera, ora felice nonno di Giulia.

Luigi Zoppi, 52 anni, professione autista e meccanico. Appassionato di agricoltura e di attività all'aperto come la Mountain Bike. Padre di Clara e Marta, vive a Marzana dove si prende cura dei terreni e della sua mamma.

Leonardo Guerri "Billo", 50 anni, scapolo, vive da sempre nella frazione di La Scala. Ha una laurea in Scienze Forestali e Ambientali e svolge la libera professione di agronomo forestale da circa 12 anni. Precedentemente ha alternato il lavoro di giardiniere e operaio agricolo con quello di guida ed educatore ambientale; da sempre appassionato di musica e musicista a tempo perso.

Simona Sassonia, 42 anni, Mamma di Theodora e Carlotta. Insegnante di ruolo presso Istituto Franco Sacchetti, anche se preferisce definirsi una facilitatrice di esperienze educative. Specializzata in Outdoor Education, Educatrice di Zooantropologia Didattica , nutre un profondo animo biofilico e possiede un'innata passione per il mondo animale e la Natura. Da un anno è impegnata nello sviluppo del sogno di vita suo e del marito : un'azienda agricola sinergica in cui praticano agricoltura rigenerativa e coltivano spezie, officinali e zafferano.

Giulia Giannoni, 33 anni, laureata in scienze sociali e sociologia, lavora come assistente sociale presso l'ASL (attualmente a Firenze presso il Centro di Salute mentale Q5). Docente universitaria presso la facoltà di infermieristica del polo didattico di sovigliana e dei corsi per oss. Trasferita a San Miniato per lavoro, mi sono innamorata di questa città; vivo a La scala con mia moglie Chiara.

Ufficio Stampa