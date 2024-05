Aou Careggi: "Non risultano sottrazioni di farmaci anestetici fentanili nella Farmacia ospedaliera"

Al fine di rassicurare i cittadini in merito alle notizie apparse sulla stampa di oggi riguardanti presunti furti di fentanyl, il direttore della Farmacia ospedaliera dell’Azienda Careggi di Firenze precisa che “presso la Farmacia ospedaliera dell'AOUC dopo un ulteriore controllo eseguito stamani dal sottoscritto e dalla collega reperibile compiuto sui registri, sulle ricette e sulle giacenze contabili e fisiche, non risulta alcuna sottrazione di anestetici fentanili (remifentanyl, sufentanil e fentanyl) dal magazzino farmaceutico".

"Preme inoltre ribadire - aggiunge la Direzione della Farmacia - che nella Farmacia di Careggi, la verifica della corrispondenza tra la giacenza fisica e contabile, per tutte le sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del DPR 309/90, avviene quotidianamente a fine turno e ad ogni movimentazione. Le movimentazioni verso i reparti avvengono sempre in seguito a ricetta in triplice copia e sono sempre accompagnate da un documento informatizzato e cartaceo riportante lotto e scadenza del medicinale".

Fonte: Ufficio stampa AOU Careggi