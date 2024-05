Attività di controlli nelle zone centrali di Pisa. Scattano denunce

Nell'ambito dei controlli per la sicurezza cittadina, i carabinieri di Pisa hanno effettuato delle verifiche, negli scorsi giorni, nelle aree urbane del centro cittadino, in particolare piazza Vettovaglie e zona stazione.

Nello specifico, nel corso del servizio, un soggetto straniero è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente e denunciato

per detenzione ai fini di spaccio e segnalato un altro soggetto alla Prefettura dopo essere stato sorpreso a fare uso di stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 75 persone di cui 25stranieri e controllati 32 veicoli e 5 gli esercizi commerciali del centro cittadino.

Ieri pomeriggio sono state invece denunciate 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che, in

distinte occasioni, sono state sorprese in possesso di hashish ed eroina e di 500 euro in contanti.

Due persone sono state invece controllate in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, in corso di validità e due conducenti di vetture sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore di due volte il limite consentito. Per loro è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Infine è stato denunciato un terzo conducente, per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti contro l'assunzione di sostanze stupefacenti e altre due persone, trovate, senza un valido motivo, in possesso di coltelli e tenaglie.