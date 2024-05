Comunali 2024, l'assessore Ponzo Pellegrini: "Non mi candido. Regionali? Potrebbe essere"

L'assessore Antonio Ponzo Pellegrini non si candiderà alle prossime elezioni comunali di Empoli. Pellegrini, attualmente presidente regionale di Azione, partito che appoggia Alessio Mantellassi a sindaco di Empoli, ha utilizzato i suoi profili social per spiegare la sua scelta: "In questi giorni, dopo una lunga riflessione, ho deciso di non candidarmi più nelle città dove avevo pianificato di farlo. Nonostante il mio impegno, subito dopo essere stato eletto all'unanimità presidente regionale di Toscana in Azione, c’è stata una concomitanza di fattori personali, fattori familiari (essendo un padre separato , comporta una certa complessità il dovere monitorare e gestire 3 figli), fattori generali (la confusa situazione politica attuale), ed infine esterni (il lavoro e la rappresentanza associativa) che mi ha creato un allontanamento momentaneo dalla politica attiva. Candidarsi adesso avrebbe rappresentato un "salta-coda" che poteva essere vissuto come ingeneroso nei confronti di chi negli ultimi sei mesi ha lavorato alacremente".

Pellegrini, il "più votato a livello civico, e terzo in assoluto considerando che i primi due furono l’attuale candidato sindaco Alessio Mantellassi e l’attuale vicesindaco Fabio Barsottini in lista PD Empolese-Valdelsa", fa quindi un passo indietro, ma lascia socchiusa una porta politica: "A volte è necessario e doveroso sedersi in panchina e aspettare il proprio momento. So che ci saranno altre sfide da affrontare e sono pronto". Il proprio momento potrebbe essere alle prossime elezioni regionali? Ponzo Pellegrini non chiude: "Potrebbe essere"

"Resto a disposizione del partito Azione - conclude - e darò convintamente un supporto alle città del Comune di Empoli e Città di Firenze , con la mia esperienza appunto ormai decennale e con l’ascolto attivo che mi ha consentito di essere in contatto con il mondo che rappresento: industria e commercio. Ci sono molti di fare politica e quello a cui non rinuncio, anche senza candidarmi, è amare le città dove risiedo , vivo e lavoro considerandomi comunque al loro servizio.