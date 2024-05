Ecodays: inaugurata la mostra World Water Day e svelato il programma del 5 maggio

Negli spazi PALP di Palazzo Pretorio, in piazza Curtatone, è stata inaugurata la mostra WORLD WATER DAY. L’esposizione celebra l’acqua, la risorsa più importante del pianeta, attraverso 242 fotografie che comprendono una selezione delle 50 migliori immagini e dei tre migliori portfolio del World Water Day - Photo contest 2024. Al contest, organizzato dal Lions Club Seregno in collaborazione con molti partner nazionali e internazionali, hanno partecipato 358 fotografi di 65 Paesi diversi, con quasi 1.600 immagini.

“Ringrazio il Comune di Pontedera, la Fondazione Cultura di Pontedera ed Ecofor Service per aver ospitato la nostra mostra all’interno di una manifestazione sull’ambiente come gli Ecodays – ha dichiarato il curatore Roberto Isella,– Per la prima volta nella nostra storia riusciamo ad esporre oltre 240 foto, selezionate fra le migliori del contest e della sezione storytelling. Ogni immagine racconta l’importanza dell’acqua, storie drammatiche e storie a volte giocose o che ci permettono di ammirare la bellezza del nostro pianeta. Le Nazioni Unite, nostro partner, hanno riconosciuto l’acqua come un diritto inviolabile dell’umanità. Purtroppo però troppe persone non hanno ancora accesso all’acqua buona”.

Nel mondo 2 miliardi di persone dipendono da fonti di acqua potabile contaminate da agenti chimici e biologici e quindi rischiose per la salute. L’acqua contaminata provoca ogni anno la morte di quasi di 2 milioni di persone (Fonte OMS). Per sopravvivere, milioni di uomini, donne, bambini e ragazzi impiegano molte ore della loro giornata per raggiungere fonti d’acqua sicure, rinunciando alla scuola e al lavoro, con pesantissime ripercussioni sociali.

Il Lions Club Seregno Aid utilizza i fondi raccolti grazie alla generosità dei partecipanti e degli sponsor del concorso fotografico organizzato nell’ambito World Water Day per sostenere organizzazioni e progetti impegnati a garantire un accesso sicuro e vicino all’acqua per uso potabile e agricolo.

Partner principale della mostra allestita al Palp di Pontedera è Acque spa.

“Abbiamo sostenuto questo contest nel corso degli Ecodays prima di tutto perché Ecofor Service ha avviato un percorso sulla sostenibilità ambientale e noi vogliamo far conoscere e approfondire ai cittadini il tema dell’acqua come risorsa che non è infinita e che quindi va protetta e preservata - ha spiegato Simone Millozzi, presidente di Acque spa – In secondo luogo attraverso il contest fotografico si lavora culturalmente sulle nostre comunità e si prova a veicolare soprattutto fra le giovani generazioni il messaggio che l’accesso all’acqua non è scontato. In altri Paesi del mondo l’accesso all’acqua non c’è ed è causa di conflitti, e fenomeni migratori. Quindi, quando utilizziamo l’acqua nelle nostre case, dobbiamo farlo nel modo più corretto possibile”.

Millozzi ha ricordato che l’acqua copre il 75% del pianeta ma che solo l’1% è utilizzabile per gli usi umani, sottolineando l’aspetto economico della filiera dell’idrico. “In Italia questo settore rappresenta il 20 del prodotto interno lordo. stiamo parlando di 360 miliardi di euro, con tantissime imprese occupate e più di 150mila lavoratori”.

Alla mostra WORLD WATER DAY ha contributo anche il circolo fotografico Crec Piaggio di Pontedera con una sezione intitolata “H2O” che comprende 40 fotografie incentrate sulla bellezza dell’acqua.

L’esposizione WORL WATER DAY resterà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al prossimo 30 Giugno.

Nel corso della giornata di oggi anche l’anteprima, nel Piazzone, del VIRTUAL TOUR, dove i visitatori possono compiere un viaggio virtuale negli impianti Ecofor e ricevere informazioni e dettagli su tutte le aree che li compongono.

Il Virtual Tour è aperto al pubblico tutti i giorni fino al 12 Maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

Sempre in piazza Curtatone, alle 16.30, sono andati in scena gli ANIMATTORI.

Nel quartiere della Stazione invece, in piazza Vittime dei lager nazisti, è arrivato lo spettacolo itinerante “ECO4 - 4 personaggi in cerca di riciclo”, preceduto da musica dal vivo e seguito da un sempre più apprezzato Eco-aperitivo.

Nella sede di Ecofor Service si sono svolte le visite guidate agli impianti, al mattino riservate alle scuole che hanno preso parte al progetto EcoZoomer e nel pomeriggio aperte a tutti i cittadini.

Sempre nella sede Ecofor, all’interno del padiglione allestito per gli Ecodays, il circolo fotografico Crec Piaggio ha proposto un interessante talk sulla fotografia naturalista, a cura di Elena Macchi, con la partecipazione dell’ornitologo Giuseppe Vecchio.

Alle 18.30, in piazza Curtatone, tanti applausi per il concerto della Gaudats Junk Band, una band speciale, ospite fissa di Macondo, il programma di Rai3 su ambiente e benessere condotto da Camilla Raznovich, che suona strumenti auto-costruiti con materiali riciclati. Lo show ha proposto una rivisitazione in chiave junk di famosi brani stranieri. Si replica domenica 12 Maggio, sempre in piazza Curtatone alle 18.30.

PROGRAMMA DOMENICA 5 MAGGIO

PONTEDERA

Via Indipendenza, dalle 9 alle 13 - CARBOOT MARKET ECOFOR - E’ il mercato dell’usato, un appuntamento per vendere, scambiare e comprare oggetti direttamente dal bagagliaio della propria

auto, dando così una nuova vita a tutto quello che non ci serve più. Per partecipare è meglio prenotare sul sito degli Ecodays ma ci si può anche recare direttamente in via Indipendenza con l’auto.

Carboot è realizzato in collaborazione con l’associazione ANT di Pontedera.

Parco dei salici, ore 14,30 - PROMENADE VERDE - una rilassante passeggiata nella Valdera in compagnia di un esperto locale che vi farà conoscere segreti e curiosità su erbe e piante di Pontedera e il suo territorio. Partecipazione gratuita.

PALP, dalle 10 alle 19, mostra WORLD WATER DAY - Photo contest 2024 Exhibition – La mostra celebra la risorsa più importante del pianeta: l’acqua. Aperta al pubblico fino al 30 Giugno.

Piazza Cavour e Corso Matteotti, ore 16.30 - ANIMATTORI

FRAZIONE DI MONTECASTELLO

Ore 11.30 Piazza Malaspina, musica dal vivo, ore 13 spettacolo itinerante ECO4 - Quattro personaggi in cerca di riciclo, 12.30 Eco-aperitivo.

SEDE ECOFOR SERVICE GELLO

- VISITE GUIDATE agli impianti: dalle 9.30 alle 12 visite riservate alle scuole che hanno partecipato al progetto EcoZoomer; dalle 15 alle 17 visite aperte a tutti i cittadini;

- Dalle 10 alle 13, COMPOSCOUT – Orienteering e visita agli impianti Ecofor del gruppo Scout Valdera con laboratori e animazione.

Fonte: Ufficio Stampa