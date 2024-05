Elezioni 2024: a Barga Caterina Campani inaugura il tour casa per casa

Al via il tour casa per casa, e frazione per frazione, della sindaca uscente e candidata alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, Caterina Campani, e della lista civica che la sostiene “ViviAmo Barga - Caterina Sindaca”. Dopo i primi due affollati appuntamenti di Barga e di Fornaci, Campani e i candidati consiglieri della sua lista faranno tappa lunedì 6 maggio alle 21 a Sommocolonia, nella sede dell’associazione ricreativa.

Il giorno seguente, martedì 7, sempre alle 21, l’appuntamento è con i cittadini di Pegnana, nella sede del Comitato, mentre mercoledì 8 maggio l’iniziativa sarà a Mologno, al bar della Stazione, alle 21.

Il programma di incontri è stato definito per coprire tutto il territorio con l’obiettivo di presentare i candidati e le proposte di programma per le singole frazioni e per il territorio tutto, ma anche per consentire ai cittadini di condividere necessità, opinioni e idee.

Fonte: Ufficio Stampa