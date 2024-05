Elezioni Santa Croce. Bucci promuove incontro con Italia Viva

Lo scorso 3 maggio, la sede del comitato elettorale per “Mariangela Buccisindaca”, candidata di centrosinistra per le elezioni comunali a Santa Croce sull’Arno, ha ospitato un incontro promosso dal gruppo locale di Italia Viva con la presenza della ex vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, oggi candidata nella lista “Stati Uniti d’Europa” alle prossime elezioni Europee.

L’evento è iniziato con una presentazione nei locali del comitato per poi proseguire con una cena presso il vicino Ristoro sull’Arno.

Sono stati discussi temi di primario interesse, sia territoriali che di indirizzo europeo, sui quali entrambe le candidate hanno mostrato sintonia e convergenza di programma, oltre ad una affinità personale dovuta alle simili esperienze individuali e politiche da sempre orientate alla cultura ed all’impegno sociale.

Transizione energetica sostenibile, diversificazione industriale orientata alla miglior gestione del territorio e delle variazioni cicliche dell’economia, la politica vissuta come passione a servizio della comunità, il ruolo del sociale come elemento di stabilità e di sicurezza del tessuto urbano, ambiente e cultura quali imprescindibili investimenti a favore delle nuove generazioni ed elementi fondamentali per il miglioramento della qualità di vita individuale e collettiva.

Con missioni diverse ma entrambe impegnative, Mariangela Bucci e Rosa Maria Di Giorgi hanno saputo attirare l’attenzione dei numerosi iscritti e simpatizzanti, raccogliendo una calorosa fiducia per le loro rispettive sfide elettorali chiamate al giudizio delle urne nell’election-day del prossimo 8-9 giugno.

Presenti anche alcuni dei candidati alle amministrative della lista di centrosinistra, la cui compagine completa verrà ufficialmente presentata alla cittadinanza di Santa Croce sull’Arno il prossimo sabato 11 maggio.

Fonte: Ufficio Stampa