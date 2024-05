Estra Pistoia contro l’Openjobmetis Varese tenta il tutto per tutto

Siamo arrivati alla fine del percorso: 30° giornata di LBA, ultima di regular season, e l’Estra Pistoia Basket se la vedrà in un PalaCarrara sold out contro la Openjobmetis Varese, avversario con il quale si era incrociata nel primo appuntamento di campionato ad inizio ottobre. Una vita fa, verrebbe da dire, e adesso per i biancorossi c’è il momento della grande festa, di fronte al proprio pubblico, per celebrare la salvezza raggiunta con un mese d’anticipo ed il traguardo pazzesco dei playoff. E proprio per la miglior posizione possibile nella post-season si giocherà in questo match che, invece, per gli ospiti non ha niente da dire essendo già salvi. Palla a due ore 18.15 (Match sponsor Lo Conte Edile Costruzioni Srl, arbitri Lanzarini di Bologna, Bettini di Bologna, Catani di Pescara).

LE IMPRESSIONI DI COACH BRIENZA.

Dopo il blitz di Trento, che ha dato la matematica certezza della conquista dei playoff con 40′ di anticipo sulla fine della regular season, la squadra è tornata in palestra ancora più convinta dei propri mezzi per affrontare questo match al meglio per sapere, poi, chi sarà l’avversario nei quarti di finale playoff.

“Sarà molto bello e gratificante pensare di giocare l’ultima partita in casa senza ansie di classifiche ma per godersi il match e prepararci al meglio per i playoff – afferma coach Nicola Brienza – sarà un momento di condivisione con i tifosi ma, fortunatamente, abbiamo ancora da fare qualcosa e deve essere per forza una tappa di avvicinamento verso quel che dovremo fare dalla prossima settimana: per questo dico che la dobbiamo sfruttare al meglio.

In questo momento, invece, non faccio calcoli su chi vorrei incontrare nei playoff: così come fu in Coppa Italia, noi sappiamo di essere meritatamente dentro le prime otto perché, escluso le prime giornate, lì dentro ci siamo sempre stati ma, allo stesso tempo, ci ritroviamo nel ruolo di Cenerentola che si è intrufolata. Le prime quattro sono di un altro livello e l’hanno dimostrato per tutto l’anno e, in questo momento, sceglierne una come avversaria rispetto ad un’altra sarebbe da presuntuosi. Non ci resta che goderci il momento: avremo almeno tre chance per girare il pronostico e cercheremo di fare il meglio possibile avendo, dalla nostra, dieci mesi di vissuto e quindi continuando nel nostro percorso consapevoli che, ogni tanto, i miracoli si avverano”.

Prima della serie di playoff, però, c’è da mettere in grande considerazione la partita di questo weekend contro l’Openjobmetis Varese che sarà anche decisiva per il posizionamento finale.

“Sarebbe un qualcosa di incredibile arrivare alla fine del campionato ed aver collezionato più affermazioni fuori casa di quelle fra le nostre mura amiche, quindi ci impegneremo affinché questo non accada – prosegue il coach di Estra Pistoia Basket – sappiamo bene quantestr

o i nostri tifosi ci stanno vicini e lo hanno dimostrato anche oggi con 40 persone a vedere la seduta di tiro del sabato mattina.

Troveremo di fronte a noi una squadra completamente differente rispetto al match d’andata, che si è disputato una vita fa, per questo non ha senso fare paragoni. Consideriamo la forza di Varese, gli investimenti che hanno fatto avendo preso un giocatore come Nico Mannion che è da Eurolega. Noi cercheremo di fare una gran partita sapendo che hanno tanta qualità e la riprova è la vittoria che hanno fatto a Sassari qualche settimana fa dove facevano canestro da ogni posizione con tutti gli effettivi. Speriamo di non incappare in una delle loro giornate particolarmente ispirate e noi ci metteremo del nostro per complicargli la vita: per questo dico che il risultato finale conta per noi per portare in attivo il nostro bilancio delle vittorie in casa ma, soprattutto, perché è un bellissimo banco di prova per il nostro percorso verso i playoff”.

