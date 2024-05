Estra Pistoia: “Insieme per il Sociale” conclude le iniziative con l’evento dedicato alla sicurezza stradale

Nel cammino della stagione sportiva 2023/24, in casa Pistoia Basket, non c’è stata soltanto la parte sportiva ma anche le iniziative extra-parquet che hanno toccato tematiche importanti e sentite per sensibilizzare l’opinione pubblica, le famiglie e i tifosi su aspetti fondamentali della nostra vita. E in occasione dell’ultima gara casalinga contro Openjobmetis Varese si chiude anche il percorso di “Insieme per il sociale” grazie alla collaborazione con un nostro Platinum Sponsor come La T Tecnica. Si parlerà di sicurezza stradale visto che proprio lunedì 6 maggio si celebra la Giornata Europea legata a questa importante tematica.

COSA SUCCEDERA’? La prima parte dell’evento si è già svolta lo scorso 28 febbraio al teatro “Bolognini” quando oltre 200 studenti delle scuole, medie e superiori, della città hanno partecipato ad una giornata dedicata a questa tematica e, fra i relatori, c’era la presenza del titolare de La T Tecnica, Paolo Moricci, pilota di rally. Così come in questa circostanza, proprio l’azienda valdinievolina sarà presente all’esterno del PalaCarrara per tutta la giornata di domenica 5 maggio. A partire dalle ore 10 ci sarà la presenza del Motorhome e dell’auto della squadra di rally La T Tecnica e, nell’occasione, saranno distribuiti gadget oltre alla possibilità di sedersi nell’abitacolo dell’auto, ricevere suggerimenti per una guida sicura e conoscere, dalla voce dello stesso Moricci, le emozioni e le sensazioni che si affrontano durante un rally.

L’auto rimarrà esposta lungo via Fermi fino a prima dell’inizio del match mentre gli spettatori, al momento dell’ingresso al palasport, troveranno su ogni seduta una clap pieghevole che si potrà far risuonare durante il match come segno di sostegno nei confronti dell’Estra Pistoia in campo.

I COMMENTI.

In conferenza stampa, prima di presentare il match con Varese, sono intervenuti lo stesso Paolo Moricci e il direttore generale di A.S. Estra Pistoia Basket 2000, Ettore Saracca.

“Abbiamo subito appoggiato questa iniziativa proposta dal Pistoia Basket e ne siamo ben contenti – afferma lo stesso Moricci – un percorso avviato il 28 febbraio scorso, una giornata bellissima e interessante, durante la quale è stato spiegato ai ragazzi presenti le differenze fra la guida in strada di tutti i giorni e chi fa le gare. L’importante, quando siamo in viaggio, è arrivare, non importa andare forte.

In tutto questo, oltre ad essere contenti dell’iniziativa, ben volentieri celebriamo questo momento nella domenica di festa per il raggiungimento dei playoff da parte di Estra Pistoia: erano molto attesi, io ci ho sempre creduto”.

“Mi preme ringraziare Paolo Moricci e tutta La T Tecnica – aggiunge il DG Ettore Saracca – perché fin da inizio stagione ci siamo subito capiti per questo matrimonio portato avanti durante tutta l’annata e la vicinanza dimostrata dall’azienda è stata fondamentale. Credo, e spero, che ci possa essere la possibilità di andare avanti su questa linea. La nostra annata è stata fantastica anche fuori dal campo e il progetto di “Insieme per il sociale” ha sensibilizzato l’attenzione di tutti su problemi importanti: ci sono stati aiuti concreti a persone che ne hanno estremamente bisogno. Ci tengo a ringraziare, per questo progetto, l’advisor Andrea Di Nino e tutti gli altri collaboratori che ci hanno lavorato sopra.

Per quel che riguarda la giornata di domenica 5 maggio, invece, dico che chiudiamo con un nuovo sold out ed è un elemento significativo nei confronti della squadra perché è sintomo di attaccamento a questa squadra da parte della città. Si leggono messaggi di grande apprezzamento in questi giorni sul nostro operato e, a questo proposito, ringrazio tutti: ci prepariamo a questi playoff sapendo che, ora, ricomincia un’altra storia. Ci sono otto squadre che si contendono il titolo: siamo consapevoli della forza degli avversari ma sappiamo le nostre possibilità e faremo di tutto per far si che le sorprese non finiscano qui”.

Fonte: Area Comunicazione A.S. Pistoia Basket 2000