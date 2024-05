Fugge dai carabinieri e getta via 100 grammi di hashish, arrestato 31enne

I carabinieri di Pontassieve hanno arrestato un 31enne, già noto alle autorità, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un normale controllo del territorio ieri sera, mirato anche al contrasto del traffico di droga, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato il comportamento sospetto dell'uomo in via Verdi, vicino al supermercato Coop. Quando hanno tentato di fermarlo per un controllo dei documenti, il soggetto ha iniziato a fuggire verso la stazione ferroviaria, gettando lungo il percorso un involucro contenente circa 100 grammi di hashish, prontamente recuperato dai militari. Dopo una breve fuga, il 31enne è stato fermato e sottoposto a tutti i controlli necessari. L'arresto è stato convalidato questa mattina durante un'udienza con rito direttissimo. È importante ricordare che l'indagato gode della presunzione di innocenza fino a prova contraria con una sentenza definitiva.