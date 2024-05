Giovane investì con la sua auto per sfuggire ad una lite: sospesa attività di una discoteca

Ieri, i carabinieri di Barberino di Mugello hanno notificato al rappresentante legale di una discoteca locale un provvedimento di sospensione dell'attività di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante per dieci giorni, in base all'articolo 100 del T.u.l.p.s. Questa decisione è stata presa in seguito a diversi episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica verificatisi dall'inizio dell'anno, che sono stati monitorati dalla Compagnia di Borgo San Lorenzo.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Firenze, comporta la cessazione dell'attività a partire dal giorno successivo alla notifica. Tra gli episodi significativi che hanno portato a questa decisione ci sono gravi fatti di violenza registrati il primo maggio, durante i quali un giovane investì con la propria auto un coetaneo mentre cercava di sfuggire a una colluttazione violenta all'interno del locale. Questa disputa si è poi spostata a Vicchio, dove altri giovani si sono allontanati prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Inoltre, sono stati segnalati episodi simili di violenza a marzo ai danni di un altro giovane, la presenza di stranieri segnalati per reati contro il patrimonio, sanzioni a minori trovati ubriachi e segnalazioni di giovani per uso non terapeutico di stupefacenti.