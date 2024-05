Giro d'Italia: i provvedimenti alla viabilità nel comune di Pietrasanta

Provvedimenti di viabilità straordinari e uscita anticipata delle scuole di ogni ordine e grado, nel Comune di Pietrasanta, mercoledì 8 maggio, giorno del passaggio della quinta tappa del Giro d’Italia, la Genova-Lucca, anche sul territorio cittadino. “La ‘Carovana Rosa’ arriverà nel pomeriggio – spiega l’assessore a polizia municipale, sport e viabilità, Andrea Cosci – indicativamente fra le 16,15 e le 16,40: da Montignoso, il plotone supererà la rotatoria Avis per proseguire in via Marconi, attraversare piazza Matteotti e scendere lungo via Oberdan, fino a piazza Carducci; quindi via Sauro e via Garibaldi-Sarzanese. Sarà un evento di portata eccezionale, per la grande visibilità mediatica che offrirà a Pietrasanta ma anche per l’impatto sulla viabilità urbana, seppure per un periodo di tempo limitato: con il Comandante Giovanni Fiori, quindi, abbiamo individuato alcuni provvedimenti temporanei necessari a garantire la sicurezza e ridurre, per quanto possibile, i disagi alla cittadinanza.

I nostri agenti di polizia municipale, che ringrazio, già da alcuni giorni stanno svolgendo un’attività di informazione porta a porta lungo il tragitto interessato: chiedo a tutti di prestare attenzione alle loro indicazioni e alla segnaletica già installata lungo le direttrici principali della rete viaria cittadina”. Mercoledì, sulla Statale Aurelia (tratto fra il confine di Montignoso e via Avis compresa), in via Marconi (fra via Avis e piazza Matteotti), piazza Matteotti (tra via Marconi e l’innesto di via Oberdan, a monte dell’aiuola posta al centro), via Oberdan, piazza Carducci, piazza della Repubblica (nella parte esterna, fra piazza Carducci e l’innesto con via Sauro), via Garibaldi (tratto via Sauro-via Valdicastello) e via Sarzanese (tra via Valdicastello e il confine con Camaiore) scatterà per tutti i veicoli, eccetto quelli adibiti a servizio di Polizia o autorizzati dall’organizzazione, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 e di transito dalle 13,30.

Transito e sosta resteranno possibili nella parte interna di piazza Matteotti, compresa tra l’aiuola e il palazzo comunale e, in piazza della Repubblica, nell’area destinata a parcheggio antistante l’ufficio postale. I provvedimenti resteranno in vigore fino alle 17 o fino al completo passaggio della competizione sportiva. Durante il periodo di sospensione della circolazione sarà vietato anche ai pedoni l’attraversamento della strada. Per facilitare accesso e uscita dal centro storico attraverso via Martiri di S.Anna e la Provinciale Vallecchia, sul tratto di via Capriglia compreso tra via Martiri di S.Anna e piazza Statuto sarà istituto un temporaneo doppio senso di marcia regolato da impianto semaforico mobile; inoltre, per agevolare gli spostamenti all’interno della zona a traffico limitato del centro storico, dalle 13 alle 18 verrà sospesa la funzionalità dei varchi 1 e 3, rispettivamente dislocati in piazza Statuto e via Sant’Agostino.

Disposta, con ordinanza sindacale, anche l’uscita anticipata delle scuole: per nidi e scuole d’infanzia alle 12,30, con pasto alle 11,45 e, dove previsto, servizio di trasporto scolastico solo in andata; per gli alunni delle scuole primarie sospesa la refezione e uscita alle 12, per quelli che usufruiscono dello scuolabus (attivo in andata e ritorno) e alle 12,30 per gli altri; alle scuole secondarie di primo grado, campanella alle 12,40 con trasporto scolastico garantito in andata e ritorno; per le secondarie di secondo grado, infine, le lezioni termineranno alle 12,30.

