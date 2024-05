Il PD Santa Maria a Monte dà il via alla campagna per le elezioni europee con Antonio Mazzeo

Nella serata del 3 maggio al Circolo 5 case, il PD di Santa Maria a Monte ha dato il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con la presenza del candidato Antonio Mazzeo. L’aperitivo ha visto la partecipazione di un discreto numero di persone, supportate dal segretario Antonio Milite e da Mario Iannella della segreteria di Pisa. Mazzeo si è intrattenuto spiegando i motivi che lo hanno spinto ha candidarsi e l’orgoglio di rappresentare la Toscana intera e l’area Pisana in particolare.