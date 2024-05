La candidata sindaco Francesca Giannì presenta il simbolo e la lista Castelfiorentino: "Una città per vivere"

Presso la sede dell’omonimo comitato la candidata Sindaca del centro sinistra castellano, Francesca Giannì, ha presentato la seconda lista a sostegno della sua candidatura, illustrandone il simbolo e introducendo le candidate e i candidati che ne fanno parte.

“Questa lista è anche il frutto del confronto che abbiamo portato avanti fino a oggi nel comitato Una città per vivere, un luogo aperto dove tutti possono esprimersi. Ciò ha portato a una lista dalla composizione plurale, sia con candidati che si sentono più lontani dai partiti tradizionali, ma che comunque hanno proposte politiche da esprimere, sia candidature che sono espressioni di partiti organizzati come Sinistra Italiana e Azione, con cui abbiamo concordato gli elementi programmatici, dopo un confronto franco e sereno. Insieme all’altra lista che mi sostiene, quella del PD, lavoreremo insieme come un’unica squadra. Il Comitato esiste anche giuridicamente e e mira a essere un punto di riferimento per le castellane e i castellani anche dopo le elezioni ”.

Oltre alla candidata Giannì, la mattinata ha visto l’intervento di Franco Spina, che nel comitato è molto attivo e che ne ha ideato il simbolo: “Sono un castellano di adozione e sono felice di far parte di questa avventura. Per me l’incontro ha un valore grande nel rendere meno nette le differenze, nel fare sintesi e nel generare comunità. Castelfiorentino è una città che ho scelto, che amo e che mi ama, mi ha accolto e mi ha anche cercato. Spero di restituire con il mio contributo almeno parte dell’accoglienza che mi è stata riservata”.

Si sono presentati poi i candidati e le candidate, uomini e donne con età e vissuti differenziati, che provengono da contesti lavorativi anche molto diversi e che vengono da numerosi mondi: cultura, associazionismo, sport. Tutte e tutti accomunati dalla voglia di spendersi per il progetto di una città per vivere. Insieme alla candidata organizzeranno iniziative durante il mese di maggio, dagli incontri di prossimità a veri e propri laboratori creativi presso la sede del comitato per parlare del programma, proponendo attività che incentivino la popolazione a frequentare di più il paese.

- Alessio Baronti

Nato a Pisa il 3 settembre 1972, 52 anni

Da 38 anni lavoro come Magazziniere in un’industria, ho lavorato per 3 anni nella sicurezza dello Stadio, sono un volontario molto attivo in emergenza sanitaria come soccorritore alla Misericordia di Castelfiorentino. Adoro viaggiare in moto e andare allo stadio. Sono socio del Moto Club Castelfiorentino e del TNT Bikers Group, vivo a Castelfiorentino da sempre e conosco bene il paese. Mi candido, perché mi metto al servizio della città di Castelfiorentino soprattutto per contribuire a migliorare la sicurezza del territorio. Vorrei infatti che il cittadino castellano tornasse a vivere il proprio centro e la propria città nella più totale serenità e tranquillità possibile. Tornare a frequentare il centro storico porterà con sé più sicurezza per il paese e più persone che frequenteranno le attività economiche di Castello. Io mi impegnerò al massimo su questo fronte e se, come me, lo faranno anche altre persone, possiamo concretamente migliorare il volto della nostra città.

- Dea Delli Paoli

Nata a Vallo della Lucania il 28 agosto 1996, 27 anni.

Cresciuta a Castelfiorentino, mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena e ho svolto con passione la pratica forense. Negli anni ho partecipato ad attività di volontariato occupandomi di orientamento universitario; guidare i giovani alla scoperta delle loro passioni e potenzialità mi ha arricchita umanamente e professionalmente. Amo confrontarmi con le persone per condividere opinioni ed esperienze. Mi candido perché credo nel valore della competenza e della determinazione al servizio della città. Vorrei supportare la comunità affinché questo periodo storico rappresenti un'opportunità per affrontare nuove sfide, crescere e costruire insieme.

- Simone Bruchi

Nato a Empoli il 31 agosto 1985, 38 anni

Lavoro come geometra, ho una compagna e viviamo nella frazione di Dogana. Sono sempre stato attivo nel mondo dello sport e ho ricoperto il ruolo di assessore per 10 anni con la giunta Falorni, occupandomi di sport, commercio, bilancio, personale e partecipate, durante il primo mandato mi sono occupato anche di caccia e pesca, (sport di cui sono stato partecipe da giovane con l'apd Castelfiorentino). Mi candido per rimettermi di nuovo in gioco: metto infatti a disposizione l'esperienza maturata in questi anni, ma anche l'entusiasmo per una nuova avventura. Mi candido perché amo Castello e qui c'è gran parte della mia vita. Amo parlare con le persone, credo che prendersi del tempo per uno scambio di vedute dal vivo sia un valore aggiunto rispetto al farlo solo sui social. Ritengo infatti che dovremmo tornare ad occupare di più gli spazi fisici e meno quelli virtuali. Pratico ancora sport a livello amatoriale e sono un appassionato anche di moto.

- Gerlanda Devotella detta Dina

Nata ad Agrigento il 24 maggio 1972, 51 anni

A Castelfiorentino sono giunta la prima volta in vacanza oltre 30 anni fa, ma Castello e la Toscana hanno conquistato il mio cuore, tanto da decidere di abitarci per sempre insieme a mio marito, decidendo per scelta di lasciare la Sicilia. Ho lavorato in vari settori come confezioni, calzaturifici, serigrafie, ma anche come commessa, cuoca e persino alle poste, cercando sempre di conciliare il lavoro con il mio essere una mamma di due figlie e una moglie pienamente appagata. A Castello mi sono sentita subito bene accolta, conosco ormai tantissime persone e partecipo con entusiasmo a tutte le manifestazioni, grandi e piccole, che vengono organizzate. Mi candido come Consigliera comunale per essere portavoce di questa comunità e promotrice di iniziative che possono far crescere collettivamente la nostra città. Dedico questa candidatura al mio adorato papà che è stato Consigliere comunale in un paese che non era il suo, ma che aveva scelto e che amava tantissimo, proprio come me che adoro Castello.

- Marco Chiarugi

Nato a Castelfiorentino il 6 Luglio 1959, 64 anni

Ho conseguito la maturità magistrale nel ‘77 e ho lavorato per 41 anni nella Polizia Municipale, con funzioni di comandante dal 2006 al 2022, anno del pensionamento. Ho sempre avuto vari interessi, che sto portando avanti anche da pensionato. In primis gli animali: ne posseggo di tutte le specie, dagli asini ai cavalli, ai cani, e poi l’archeologia. Sono infatti Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica per la Toscana e presidente della Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina. Ho preso la decisione di fare politica attiva per sfatare qualche pregiudizio, seguendo l’esempio di tanti giovani, competenti, motivati e tutt’altro che sfiduciati dalla politica, che mi hanno fatto capire che le speranze di cambiamento della mia generazione sono ancora vive e attuabili. Inoltre sono convinto che il nostro non sia un paese in mano alla microcriminalità e al degrado, dove la gente ha paura ad uscire di casa, come si sente dire sin troppo spesso. Penso infine che esista una buona politica: la politica del voler fare e dell'agire in silenzio per i propri cittadini con spirito di servizio. Non possiamo limitarci a criticare tutto e tutti. Non aspettiamo che siano gli altri a fare politica al posto nostro. Non chiediamo cosa fanno gli altri, ma chiediamoci cosa facciamo noi per il nostro paese. Credo fermamente che Castelfiorentino abbia tante potenzialità , sia per i giovani che per i meno giovani e vorrei provare a dare il mio piccolo contributo con la massima umiltà e disponibilità.

- Alice Maccianti

Nata a Empoli il 7 luglio 1986, 37 anni

Sono laureata in giurisprudenza e sono impiegata nel settore legale di un istituto bancario. Donna, moglie e mamma di due splendidi bambini. Con grande entusiasmo e senso di appartenenza ho scelto Castelfiorentino quale città dove costruire la mia famiglia e far crescere i miei figli. Sono una persona a cui piace mettersi in discussione, sono molto curiosa e quindi mi piace confrontarmi sempre con contesti nuovi. Sono anche una persona che ascolta molto una motivazione che mi ha spinto a candidarmi è proprio ascoltare le istanze della comunità per portare idee volte a migliorare la città in cui viviamo. La mia candidatura nasce quindi dalla volontà di mettere a disposizione me stessa e le mie competenze al servizio della comunità.

- Federico Nunziata

Nato a Firenze il 14 settembre 1988, 35 anni.

Ho passioni diverse, una è il calcio, infatti da 15 anni svolgo attività di istruttore nel circondario ed attualmente alleno gli esordienti del Castelfiorentino United. Altra mia grande passione è la natura, verso cui fin da piccolo mi sento attratto e incuriosito. Questa mia curiosità mi ha portato a laurearmi in Biologia della conservazione e dell’evoluzione dove ho potuto comprendere, grazie anche ad altre specializzazioni, i benefici che il rispetto e la convivenza pacifica con la natura possono portare alle comunità, primo tra tutti, l’attualissima mitigazione dei cambiamenti climatici, in ogni sua forma. Mi immagino una Castelfiorentino più verde e vorrei portare una sensibilità verso i temi di consapevolezza ecologica, sostenibilità, rispetto e perché no, anche fruizione rigenerante della natura e della sua meravigliosa biodiversità.

- Federica Parisi

Nata a San Severo il 29 maggio 1988, 35 anni.

Mi sono trasferita a Castelfiorentino per amore e qui ho deciso di far crescere la mia famiglia. Ho una bambina di un anno ed è soprattutto per lei che mi voglio impegnare a rendere Castello una città a misura di famiglie, di giovani, di nonni, anche di quelli “adottivi” che abbiamo imparato a conoscere in paese e che non fanno ormai mancare il loro affetto. Sono laureata in giurisprudenza, abilitata alla professione di avvocato e funzionario nella pubblica amministrazione. Sono una persona aperta, meticolosa e attenta nel lavoro come nella vita. Sono stata volontaria della Misericordia, capo scout e ho sempre partecipato a tutte le attività volte ad arricchire la comunità, perché penso che ognuno di noi debba prendersi cura della città in cui vive, per quanto possibile! Spero di poter impiegare il mio bagaglio di studio e competenze a servizio dei miei concittadini e di Castelfiorentino.

- Jacopo Francesco Pecorini

Nato a Empoli il 28 gennaio 1994, 30 anni.

Mi sono diplomato al liceo scientifico di Castelfiorentino, ho poi conseguito una laurea triennale in Filosofia e una magistrale in Scienze Filosofiche all’Università di Firenze. Ho iniziato a lavorare nel campo dell’istruzione già durante i miei studi universitari. L’insegnamento e la politica sono due passioni che ho da sempre e che hanno dato forma al mio percorso di vita fino a questo momento. Ho sempre dedicato particolare interesse ai fondamenti teorici e pratici della politica e ritengo che essa derivi il proprio senso e la finalità delle sue azioni dalla cultura e dalle idee. Oggi abbiamo un grande bisogno di politici dotati di una vera visione che vada al di là degli interessi personali e di parte, consapevoli dei loro ruoli e della responsabilità che comportano di fronte ai cittadini.

Mi candido con l’intenzione di mettere le conoscenze e competenze che ho acquisito in questi anni al servizio di Castelfiorentino, con l’ambizione di dare il mio contributo ad un’amministrazione che sia capace di restituire ai castellani l’orgoglio e il senso di appartenenza a una comunità reale di cittadine e cittadini, ciascuno coi propri bisogni e con i propri sogni. Porto con me il mio entusiasmo, lo spirito di servizio e l’umiltà di chi per la prima volta si mette in gioco per avere la possibilità di contribuire al benessere concreto dei propri concittadini.

- Elisa Puccioni

Nata a Firenze il 4 maggio 1998, 26 anni

Partecipando ai tavoli di confronto e sviluppo per il programma elettorale mi sono resa conto di quanto sia importante la condivisione di idee per il bene della nostra comunità.

Ho scelto di candidarmi perché uno dei miei principali interessi riguarda la riqualificazione del centro cittadino e la creazione di nuovi spazi di aggregazione pensati appositamente per le esigenze e i gusti dei cittadini. Credo che investire in progetti che favoriscano l'incontro, lo scambio culturale e la socializzazione possa portare benefici significativi. Soprattutto nell’ultimo anno mi sono avvicinata alla politica e sono una simpatizzante di Azione. Sono laureanda presso l’Università degli Studi di Firenze nella facoltà di Architettura e contemporaneamente lavoro nel settore dell’arredamento qui a Castelfiorentino.

- Simone Rosi

Nato a Vinci il 2 febbraio 1973, 51 anni

Sono stato consigliere comunale nell'ultima legislatura al fianco di Alessio Falorni. Per me è stato un onore poter rappresentare le mie concittadine e i miei concittadini e data la positiva esperienza, peraltro la prima per me, ho deciso di candidarmi nuovamente, in appoggio a Francesca Giannì. Vorrei infatti continuare a dare il mio contributo al miglioramento di questa città, per la quale tanto è stato fatto, ma tanto ancora si potrebbe fare. Vivo da sempre a Castelfiorentino, ho una moglie e due figli di 15 e 12 anni. La mia passione è il calcio, ho giocato in categoria fino all'età di 40 anni e ora seguo mio figlio. Lavoro da 29 anni presso la Misericordia di Castelfiorentino come autista soccorritore e anche per la professione che svolgo mi piace sentirmi utile ed esserlo per gli altri.

- Roberta Reali

Nata a Empoli il 25 settembre 1963, 60 anni

Sono impiegata presso la Confezione Pucci e ho molte passioni: amo leggere soprattutto libri di autori contemporanei. Sono un'amante della nostra Castelfiorentino e frequento quotidianamente il centro storico, sostenendo le attività di ristorazione locali ed è anche per questo, visto quanto vivo la città, che vorrei renderla più bella contribuendo con la mia candidatura. Credo inoltre che ognuno di noi debba volere bene al paese e avere senso di appartenenza, perché abbiamo tutti responsabilità verso la nostra città.

- Massimo Simoncini

Nato a Castelfiorentino il 3 luglio 1962, 61 anni

Sono un operaio alla Sammontana. Faccio politica da sempre: diffondevo l’Unità di casa in casa e per anni sono stato volontario alle feste de l’Unità. Sono iscritto a Sinistra Italiana e alla Cgil-Flai. Altre mie grandi passioni sono il mare (soprattutto quello di Siracusa), il mio gatto Sale, il Milan e i fumetti come Tex, Zagar e Dago che custodisco gelosamente. Sono un consigliere uscente e mi ricandido per continuare a portare in Consiglio comunale le mie esperienze di vita e di associazionismo, avendo fatto parte di circoli Arci e culturali cinematografici come l'Angelo azzurro. Sono attivo anche sul fronte sindacale (sono stato componente dell'assemblea regionale della Fiom) e faccio parte dell'Anpi locale perché credo che la memoria vada "coltivata" specialmente nelle nuove generazioni. Preservare la memoria è infatti ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e il revisionismo storico. Abbiamo una costituzione antifascista e quello deve essere punto di riferimento di ognuno di noi.

- Alice Vignoli

Nata a Empoli il 17 settembre 1982, 41 anni.

Dopo il diploma all'istituto d'Arte mi sono laureata in Beni Storico Artistici, teatrali e cinematografici a Siena. Il mondo dell'arte e della cultura in generale hanno fatto parte della mia vita e della mia formazione; da sempre sono la mia passione. Lavoro da 15 anni al Museo BeGo, grazie al quale ho avuto l'opportunità di formarmi in maniera professionale anche nell'ambito dell'accessibilità e dell'inclusione. Sono profondamente riconoscente alla mia città e ai suoi cittadini e per loro lavoro con passione e dedizione. Credo fortemente che la cultura di qualità possa essere uno dei motori della ripresa economica e uno strumento fondamentale per la coesione sociale e l'educazione civica. Mi candido perché il futuro di Castelfiorentino va presidiato, coltivato, realizzato e io voglio fare la mia parte.

- Federico Turini

Nato a Empoli il 23 novembre 2001, 22 anni.

Sono un enotecnico diplomato all’istituto Tecnico Agrario di Castelfiorentino in Viticoltura e Enologia. Ho proseguito i miei studi presso la facoltà Universitaria di Agraria a Firenze laureandomi in Tecnologie Alimentari. Grazie al percorso di studi attualmente mi occupo di sicurezza alimentare e qualità degli alimenti per aziende del settore. Inoltre ho continuato gli studi per prendere la seconda laurea e completare la mia figura professionale di Tecnologo Alimentare. Il motivo per cui mi candido è riuscire a portare alla comunità di Castelfiorentino le mie competenze e conoscenze , portando un approccio scientifico per la tutela del territorio e sicuramente per portare un pò di idee ed innovazioni per una città da vivere. Se dovessi scegliere una frase che rappresenta me e il mio percorso sarebbe questa: “i semi di oggi saranno gli alberi di domani”.