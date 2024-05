La Libreria NessunDove accoglie l'illustratrice Sara Garagnani in occasione del Ludicomix

Domenica 12 maggio alle ore 16.00 la Libreria NessunDove terrà un incontro al Palazzo delle Esposizioni in Piazza Guido Guerra in occasione del Ludicomix 2024 con l'illustratrice Sara Garagnani, autrice di "MOR - Storia per le mie madri".

Garagnani, vincitrice con MOR del Palmares Ufficiale di Comicon 2023 come miglior opera prima italiana e del premio Tir istituito da The Italian Review come miglior graphic novel del 2023, racconta questa ereditarietà ripercorrendo la storia della sua famiglia, dalla nonna Inger alla madre Annette fino a sé stessa, in un ciclo di emancipazione e ricaduta tratteggiato con lucidità ma anche con sincero affetto.

Mor si presenta quindi come un affresco familiare che si stende attraverso la storia di quattro generazioni di donne, tra Svezia e Italia. In lingua svedese “mor” significa madre, “mormor” (madre di madre) nonna e così via: è la parola stessa a suggerire una ricorsività.