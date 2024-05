La Pietra: l'agricoltura è cultura. I giovani vanno formati

“Per il governo Meloni l’agricoltura, asset strategico per il nostro Paese, è prioritaria. Il passo è cambiato, a partire dall’importanza del ministero competente, che è stato fortemente voluto da Fratelli d’Italia, proprio perché l’agricoltura rappresenta una quota parte del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia e che rappresenta, al contempo, un’importante opportunità di lavoro per i giovani - ha dichiarato sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra - è necessario un cambio di paradigma perché, per quanto sia impegno del MASAF incentivare l’attività agricola per avvicinare i giovani a questa forma di impresa, uno strumento ulteriore altrettanto fondamentale è garantire, fin dall’età scolare e, in particolare, fin dalla scelta degli istituti agrari, formazione ed educazione alla cultura che l’agricoltura rappresenta per il nostro Paese".

"Questo settore - ha poi detto nell'intervenendo a Fivizzano con le associazioni del settore agricolo, al quale ha partecipato, anche il deputato apuano di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese - comporta competenze specifiche ed una preparazione di alto livello. I dati, fino ad oggi, ci spiegano infatti che le aziende agricole a conduzione giovanile hanno avuto vita breve, non superando i due anni di attività, trattandosi quindi di un fenomeno di impresa ‘mordi e fuggi’. Parola d’ordine strategica, anche in quest’ottica per il futuro economico, è ‘filiera’: è facendo sistema infatti che è possibile invertire questa tendenza, ponendo, fra le priorità, la garanzia di un giusto reddito per la fascia giovanile”.