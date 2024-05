Multiutility: Corte dei Conti dice no alla delibera del comune

La Corte dei Conti della Toscana, alla fine di aprile, ha espresso parere negativo sull'atto deliberativo del Comune di Empoli in relazione all'operazione della Multiutility della Toscana.

"Tra le ragioni" per cui la Corte ha espresso parere negativo sull'atto deliberativo del Comune di Empoli per la costituzione di una Holding dell'Empolese Val d'Elsa per raccogliere le quote dei comuni soci di Alia Multiutility, "troviamo motivazioni che confermano quanto abbiamo espresso in Palazzo Vecchio nel tempo - ha spiegato Dmitrij Palagi, candidato sindaco di Firenze per Sinistra progetto Comune, Possibile, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista - la trasformazione di Alia in una realtà così ampia allontana le istituzioni dalle funzioni di controllo e di indirizzo. Stiamo parlando di servizi essenziali, in una fase in cui l'aumento della Tari è continuo".

"La pianificazione strategica è un ruolo a cui da troppo tempo i governi locali hanno scelto di rinunciare - aggiunge in una nota lo stesso palagi - ci aspettiamo che in campagna elettorale ogni formazione prenda una posizione chiara. Il tema della quotazione in borsa è solo uno dei tanti problemi che presenta questa operazione".