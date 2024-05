Raccolta differenziata. Siglato da Alia Multiutility protocollo d'intesa sull'Ecomercato

Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le successive operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi del protocollo d'intesa sull'Ecomercato siglato oggi da Alia Multiutility, Comune di Scandicci e dalle associazioni di categoria che rappresentano i venditori ambulanti Assidea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Il progetto, si spiega in una nota di Alia, "nasce con l'obiettivo di svolgere attività di sensibilizzazione sull'importanza del decoro e del senso civico all'interno degli spazi pubblici, per favorire comportamenti virtuosi che migliorino la raccolta differenziata e contribuiscano a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal mercato, evitando l'abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.

Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell'esistenza di una situazione di scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e della grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale". Già condotta una prima fase di sperimentazione del progetto Ecomercato: in pochi mesi ha portato a un incremento dell'8% della raccolta differenziata (dal 65% al 73%, su circa 1.400 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana) rilevata al termine del mercato centrale del sabato in piazza Togliatti.

Da questi risultati "incoraggianti nasce ora la volontà di rendere il progetto stabile e strutturato e di coinvolgere non solo i venditori ambulanti, ma anche gli stessi frequentatori del mercato, per accrescere il senso civico e promuovere comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale". Il progetto potrà essere esteso anche agli altri mercati che si svolgono settimanalmente nei vari quartieri della città