Remaschi sicuro: sarà Alessandro Guarducci il sindaco di Livorno

"Al ballottaggio noi siamo sicuri che Alessandro Guarducci sarà il sindaco della città di Livorno perché è il candidato giusto per risollevarla".

Lo ha detto il segretario regionale di Azione, Marco Remaschi, oggi a Livorno insieme al vicesegretario nazionale, Ettore Rosato, per la presentazione dei quattro candidati del partito nella Lista Guarducci sindaco, che fa riferimento al candidato sindaco sostenuto anche dai partiti del centriodestra. Presenti oggi anche Barbara Masini, candidata toscana di Azione alle europee, e lo stesso Guarducci.

I candidati, spiega una nota, sono Massimo Vitrani, Isabella Martini, Giulia Gasperetti e Gianluca Lucetti.

"Noi siamo i veri moderati - ha detto Vitrani - Alessandro è un liberale, un moderato, l'uomo giusto per fare il sindaco e permettere a Livorno quel cambiamento necessario, quella svolta che ci permetta di risorgere dai fallimenti dell'attuale amministrazione".

"Volevo condividere con voi - ha detto Guarducci - la grande soddisfazione per l'ingresso di Azione a supporto del mio progetto. Una coalizione, la nostra, di vero rinnovamento. Siamo qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. I livornesi sono stati abituati alla mediocrità e alla miseria, perché così si pensa di mantenere meglio il controllo, ma il livornese non è mediocre e ha l'orgoglio per far rinascere questa città che con noi tornerà davvero grande. Un marciapiede fatto bene non è né di destra né di sinistra. Non siamo noi una coalizione che alza i muri, ma che vuole realizzare i ponti".

"Scopro con sgomento - ha aggiunto - che l'attuale amministrazione non è mai andata a parlare con il ministro delle Infrastrutture, un fatto gravissimo, perché quando ci sono ritardi e problemi, e mi pare che ce ne siano tra Darsena Europa, viabilità tirrenica e fondamentali connessioni ferroviarie come il progetto sbagliato dello scavalco, un sindaco ha il dovere di intervenire e avere un'interlocuzione con i vertici del governo per capire che è successo. Un sindaco deve parlare con tutti non fare solo campagna politica. Ed è quello che ho fatto io l'altro giorno quando sono andato a parlare con Matteo Salvini, con il quale mi sono confrontato sui temi infrastrutturali della nostra città".