Riapre al pubblico da domani il nuovo complesso museale della Rocca Ariostesca

Visita del presidente della Regione Eugenio Giani oggi alla rinnovata Rocca Ariostesca, monumento simbolo di Castelnuovo Garfagnana: riapre al pubblico da domani il nuovo complesso museale e polifunzionale 'Il Palazzo di Atlante - Museo furioso della Rocca Ariostesca'.

Come ha sottolineato il presidente, la realizzazione del progetto è stata possibile grazie ad un contributo regionale di 500mila euro e a un importante programma di interventi strutturali, impiantistici e di percorrenza durato cinque anni. Sempre secondo Giani "il monumento simbolo si trasforma in un museo civico straordinario, pronto a stupire e affascinare visitatori nazionali e internazionali. Un vero tesoro culturale che unisce passato e presente in un viaggio indimenticabile attraverso il mondo epico di 'Orlando Furioso'".

Alla prevew presenti anche il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, la vicepresidente di Promo Pa Fondazione Francesca Velani, coordinatrice artistica generale del progetto e la regista Ana Shametaj, direttrice artistica della messa in scena.

Oggetto di un recupero generale voluto dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana che ha preso il via nel 2015, il nuovo complesso museale e polifunzionale 'Il Palazzo di Atlante - Museo furioso della Rocca Ariostesca', è stato spiegato, "è figlio di un percorso di riqualificazione che dal 2019 è stato sostenuto congiuntamente dal fondo Cantiere Estense dal ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un imponente progetto di restauro nato dalla visionaria mente dell'ingegnere Marco Dezzi Bardeschi, che ha immaginato una nuova e moderna fruizione della Rocca, ma anche di grande innovazione culturale, che coinvolgerà cittadini e turisti in quella che sarà una nuova visione del centro storico: un nuovo, importante biglietto da visita per la città, per il comune e per tutto il territorio circostante, fonte attrattiva per un turismo nazionale e internazionale."

A partire da domani il pubblico potrà visitare la dimora dell'ex commissario garfagnino dal mercoledì al venerdì, dalle 11.00 alle 16.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. L'ingresso alla Rocca è libero. Per l'esperienza nella Torre 'Astolfo sulla Luna' è necessario prenotare.